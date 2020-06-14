أحمد لعرابة يهدد فارس مسدور

اعتبر تصريحاته مساسا بشرفه

الأولىالوطني
عن الوسط الجزائرية 0

 

هدد أحمد لعرابة، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور بمتابعة الدكتور فارس مسدور قضائيا إثر التصريحات القوية التي أدلى بها المعني في برنامج بثته قناة بورتي الثلاثاء الماضي، و قال نفس المسؤول أن ما ورد على لسان مسدور مساس “بشخصه وشرفه”.

 

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