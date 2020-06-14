أحمد لعرابة يهدد فارس مسدور اعتبر تصريحاته مساسا بشرفه الأولىالوطني عن الوسط الجزائرية آخر تعديل 14 يونيو 2020 0 هدد أحمد لعرابة، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور بمتابعة الدكتور فارس مسدور قضائيا إثر التصريحات القوية التي أدلى بها المعني في برنامج بثته قناة بورتي الثلاثاء الماضي، و قال نفس المسؤول أن ما ورد على لسان مسدور مساس “بشخصه وشرفه”. 2020أحوال الطقسالأزمة الإقتصاديةالجزائرالجزائريون العالقون في تركياالسلعالطائرة العسكريةالمساعدات الصينية 0 شارك FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestEmail