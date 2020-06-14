أحمد لعرابة يهدد فارس مسدور

هدد أحمد لعرابة، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور بمتابعة الدكتور فارس مسدور قضائيا إثر التصريحات القوية التي أدلى بها المعني في برنامج بثته قناة بورتي الثلاثاء الماضي، و قال نفس المسؤول أن ما ورد على لسان مسدور مساس “بشخصه وشرفه”.