أحمد عظيمي ينسحب من طلائع الحريات

أعلن القيادي في حزب طلائع الحريات استقالة من الحزب ومن كل هيئاته في رسالة مطولة إلى رئيسه بالنيابة عبد القادر سعدي طالبا منه إعادة الحزب إلى سكته الحقيقية بعدما أوصله إلى مفترق الطرق بسبب تماطله في تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم المؤتمر المركزي رغم مرور ثلاثة أشهر من انعقاد اللجنة المركزية.

من جانب آخر أبدى عظيمي الذي يعد من أقرب المقربين من الرئيس السابق للحزب علي بن فليس احتجاجه على فكرة الجهوية التي من شأنها أن تحصر الحزب في قوقعة محدودة ، مؤكدا أنها انحراف على المبادئ الأساسية التي أسس من أجلها حزب طلائع الحريات قبل 05 سنوات والتي تؤمن بالجزائر كاملة بدون فكرة التوازن الجهوي ، وأشار عظيمي في رسالته أنه لم يعد يستطيع التأقلم مع مستجدات الساحة السياسية بفعل سنه وانحراف الحزب على قواعد النضال ، مطالبا باستدراك الوضع وإعادة بناء الحزب على أسس سليمة وصحيحة.

من جانب آخر أشارت مصادر مقربة من حزب علي بن فليس أنه ومنذ مغادرة رئيسه المؤسس قبل 08 أشهر والحزب يعيش نوعا من التفكك والاستقالات حتى أنه لم يتمكن من تشكيل هيئة تنظيم المؤتمر بفعل التجاذبات السياسية والمصالح التي دفعت المؤسسين إلى الخروج تباعا من الحزب .

محمد بن ترار