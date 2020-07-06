بتهمة الفساد وسوء التسيير واستغلال النفوذ وتهريب رؤوس الاموال

أحمد باي يجر المنتجة السينيمائية” سميرة حاج جيلاني” الى المحاكمة الاسبوع المقبل

كشفت مصادر مقربة من مصلحة الجدولة بمحكمة بئر مراد رايس، بالعاصمة أنه تم جدولة قضية المنتجة السينيمائية” سميرة حاج جيلاني” من اجل المحاكمة خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء التحقيق الذي دام اكثر من شهرين .

المتهمة التي أودعت السجن بأمر التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس يوم 30 ماي المنصرم بعد متابعة في قضايا فساد تتعلق بسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد المال العام بالإضافة إلى مجموعة تهم أخرى أهم تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج ومخالفة حركة رؤوس الأموال ، وذلك في ملفات تعود إلى سنة 2015، أين كشفت تحقيقات فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بباب جديد ان المتهمة استفادت المتهمة من مبلغ مالي قدره 30 مليار سنتيم كدعم من صندوق “فداتيك ” لإنجاز فيلم أحمد بأي وهو الفلم الذي لم يرى النور إلى اليوم ، كما وقفت على وجود ثغرة مالية قدرت ب 22.5 مليار سنتيم من أجمالي المبلغ المخصص للفيلم.

من جانب أخر أسرت مصادر مقربة من التحقيق إن المنتجة السينيمائية” سميرة حاج جيلاني” تمتلك 6 شركات للإنتاج واحدة منها في حالة إفلاس كانت تستغلها المتهمة في تحويل الأموال من الجزائر إلى الخارج بطريقة غير شرعية ، كما من شأن المحاكمة إن تفجر ملفات ثقيلة بوزارة الثقافة والتي العديد منها هي قيد التحقيق من قبل الضبطية القضائية.

محمد بن ترار