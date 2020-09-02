أحمد أولبشير: نطالب الرئيس التدخل العاجل لإنقاذ الفنادق المتضررة بسبب كوفيد 19

دعا رئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة، أحمد أولبشير في تصريح خص به يومية “الوسط” من السلطات المعنية لتعويض مادي لمختلف المرافق السياحية من فنادق بعدما عرفت حالة من الجمود منذ 12 فيفري 2020 مرورا بفترة فيروس كورونا المستجد الطويلة والتي أثرت سلبا على الفندقة والسياحة في الجزائر .

كما أكد أولبشير أن الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة قد راسلت الجهات المعنية : بداية من وزير الداخلية ووزير السياحة والوزير الأول ورئيس الجمهورية، وهذا من أجل الأخذ بعين الاعتبار حجم الخسائر المادية التي تكبدتها مختلف الفنادق الجزائرية بسبب انتشار كوفيد 19 في الجزائر والعالم بأسره، وهذا ما جعلنا نعيش في معاناة حقيقة طيلة فترة هذا الوباء، مما ترتب عنه دفع كل المستحقات المادية لعمال الفنادق المتخرجين من المدرسة العليا للسياحة، بالإضافة لدفع تكاليف كراء المحلات والمطاعم مع مصاريف فواتير الكهرباء والماء ولهذا نطالب السلطات المعنية بتقديم إعانة مادية للفنادق المتضررة مع الأخذ بعين الاعتبار حالة كل فندق مع تخفيف الضرائب والأعباء البنكية مع تقديم تسهيلات من طرف الدولة لضمان تحسين الخدمات السياحية.

ونفى أحمد أولبشير حصول الفيدرالية على أي تعويض للخسائر بسبب الكورونا، في حين تم توفير 75 فندقا لفائدة الرعايا الجزائريين المرحلين من الخارج إلى أرض الوطن، أين تم استقبالهم أثناء فترة الحجر الصحي المفروض عليهم كإجراء احترازي للوقاية من فيروس الكورونا ، مضيفا ذات المتحدث أننا كفيدرالية قمنا بواجبنا الوطني كجزائريين مناضلين، ولهذا فنحن نتمنى أن تكون هناك جزائر جديدة، كما وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،وهذا في انتظار أن تلقى مطالبنا آذانا صاغية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

حكيم مالك