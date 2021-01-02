أحكام بين البراءة و10 سنوات في حق 19 متهما

أكبر قضية تهريب سجين من أكبر مؤسسة عقابية وأشدها حراسة

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة بادانة بارون المخدرات المتورط في تهريب 60 قنطار من الكيف من المغرب نحو الجزائر أسامة حنيش المعروف باسم “أسامة إسكوبار” إلى بابلو إسكوبار أحد كبار مافيا المخدرات في أمريكيا اللاتينية سابقا ، والذي فر من سجن الحراش بطريقة عجيبة يوم 23 أفريل من سنة 2016 ب10 سنوات سجن نافذ ذ كما تم إدانة محاميته”ل. زهيرة” التي تنتمي إلى نقابة المسيلة مسقط رأس البارون وتعتبر مهندسة سيناريو الفرار، الذي نفذته مقابل 04 ملايير سنتيم ، في حين قضت ذات المحكمة بعقوبة8 سنوات حبس نافذة في حق والد المتهم الرئيسي”ح. د” ، كما حكمت ذات المحكمة ب05 سنوات حبس نافذة ففي حق شقيقيه أسامة، مرزاق ومحمد الأمين، عن تهمة المشاركة في قيادة وتنظيم جمعية أشرار لهروب سجين ، في حين تم إدانة أعوان الحراسة الذين شاركوا في عملية تهريب السجين بعقوبات تراوحت ما بين سنتين و5 سنوات سجنا نافذا، فيما برأت المحكمة المتهمة غير الموقوفة “ز. كريمة” التي تعتبر زوجة أسامة.

هذا وكانت المحامية “ل زهيرة ” قد تأسست في ملف المتهم الرئيسي الذي تم تحويله من سجن القليعة الى سجن الحراش بتواطؤ داخلي من السجن ، بعد توقيفه في قضية ال60 قنطار التي حجزتها مصالح الدرك الوطني على متن شاحنة وزارته بالسجن اين اتفق على مساعدته على الفرار مقابل مبلغ 4 ملايير سنتيم ، هذا وقد تمكنت المحامية من إدخال سروال ومعطف كلاسيكي ،وربطة عنق ومحفظة جلدية وشعر مستعار بالإضافة و الى ساعة وحذاء ابيض خلال زيارتها للمتهم ومنحته شارة دخول المحامين التي كانت قد احتفظت بها من الزيارة السابقة ليغادر السجن على اساس محامي بتواطؤ من اعوان السجن الذين تلقو الرشاوي في حين تولى والده وشقيقه “مرزاق”وابن خالته، شراء ملابس،و ثم نقله من الحراش إلى غاية مسقط رأسه بالمسيلة.

على متن سيارة من نوع”بيجو بارتنار”، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من تحديد مكان تواجد السجين الفار وتوقيفه ، واثناء التحقيق وبعد استغلال كاميرات المراقبة بالمؤسسة العقابية بالحراش تبين أن العملية تمت بمشاركة محامية ،وتواطؤ داخلي من قبل بعض أعوان الحراسة ليتم توقيف المشتبه فيهم تباعا ،وإحالتهم على التحقيق ثم إيداع 9 منهم رهن الحبس المؤقت قبل محاكمتهم أين اعترفت المحامية بالسيناريو وطالبت بأقصى ظروف التخفيف .

محمد بن ترار