أحكام بين البراءة و07 سنوات في حق مدير المتورطين في قضية بن فسيح

قضت محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة صبيحة اليوم بأحكام تتراوح بين البراءة و07 سنوات حبس نافذة في حق المتورطين في قضية منح امتيازات للاستثمار لرجل الأعمال والمستثمر في قطاع السياحة والفندقة بن فيسح و يتقدمهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى الذي تم ادانته ب07 سنوات حبس نافذة ، والوزيران عمار غول وعبد الغني زعلان اللذين تم ادانتهما ب03 بنوات حبس نافذة وثلاثة ولاة سابقين لولاية سكيكدة يتقدمهم الوالي بن حسين فوزي وبودربالي علي الذين تم ادانتهما بـ 5 سنوات سجنا نافذا في حين تم ادانة الوالي درفوف حجري بعامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة ، كما تم ادانة علوان كمال بعامين حبسا نافذا أما عمارة رشيد (مدير أملاك الدولة السابق ) فقد أصدرت في حقه المحكمة حكما بعامين حبسا منها عام غير نافذ، وأدين بن فيسح سيف الدين بعامين حبسا نافذا ، في حين تم تبرئة حيمر محمد من التهم المنسوبة اليه .

محمد بن ترار