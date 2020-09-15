أحكام بالحبس في عدة متهمين بتسريب أسئلة البكالوريا

أصدرت العدالة امس عدة أحكام بالحبس بشأن وقائع تتعلق بتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا أو الأجوبة عنها وتراوحت هذه الاحكام بين 3 سنوات و 10 أشهر حبسا نافذة مع غرامات مالية ترواحت بين 50 و100 ألف دينار .

وأفاد بيان لوزارة العدل في هذا الإطار أن محكمة حاسي بحبح (الجلفة) أصدرت عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين (ر.م) و (ر.ف) وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار مع إصدار امر ايداع بالجلسة لقيامهما بتسريب موضوع إمتحان مادة اللغة العربية والإجابة عنه كما أصدرت محكمة تبسة ضد المتهم (ص.س) عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار مع الأمر بإيداعه في الجلسة فيما حكمت محكمة العوينات تبسة) ضد المتهمة (ح.خ) والمتهم (ح.و) عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دينار مع الأمر بإيداعهما الحبس في الجلسة. وفي محكمة الأغواط صدرت عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة ضد المتهمة (ق.ن) مع تغريمها 100 ألف دينار في الوقت الذي حكم على المتهمين (ت.ف) و ( ز.ر) بقصر الشلالة بنفس العقوبة المذكورة. واضاف البيان ان محكمة واد رهيو (غليزان) قضت من جهتها على المتهم (م.م.أ) بعقوبة الحبس النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة قدرها 100 ألف دينار. وفي نفس السياق تم وضع المشتبه فيه (ش.م) بالمنيعة تحت نظام التوقيف للنظر وتبقى التحريات — حسب ما تمت الاشارة اليه– متواصلة بشأن الأفعال الإجرامية المماثلة التي تم التعرف على مقترفيها في انتظار توقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية. واكدت الوزارة بأن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها وكذا فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية عبر كامل التراب الوطني تعمل بفضل يقظتها المستمرة والدائمة ليلا ونهارا على تتبع مثل هذه الأفعال قصد ضمان اجراء اختبارات البكالوريا في ظروف حسنة

باية.ع