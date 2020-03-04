أحزان يٌوهانٍ وقٌم !

بقلم: يسين بوغازي

Yacine-bougha@hotmail.fr

لم هما الاشد، وقد ضربهما وباء صيني بلا اية شبهة ، فأغلق مدينة تكنولوجيات رائعة هي يوهان ، وكشح انيابه ضد مدينة شيعية هي قٌم ! لقد أعمل حسامه الوبائي برعب وخوف لا يضاهيان بمدينتين لهما رمزية طاغية، وكل واحدة على حدٍ !

فلماذا يا ترى هما من يشتد بهما وحشية الوباء ؟ولم هما هو فيهما الاكثر فتكا ، على الاقل فيما يتجلى من صور وتقارير! مدينتان يبدو انهما في حساب عالم آخر متربص برمزية أخرى معادية تماما لما تبديه مدينتان بتاريخهما وحاضرهما ومستقبلهما ،مدينين ظلت لا تتوقف رؤاهما في التصدي لمشاريع كبرى ،لطالما اريد لها ان تنفذ في مضايق آسيا وبخلجان عربية وفارسية ،عند تلك الجغرافيا التي يضرب فيه وباء بوحشية لا ترحم .

مدينتان هما في خلفية صورة دولتان ، من اشد شعوب الدنيا معاندة وصمود في وجه تكبر شيطاني بحسب ادبيات قم الايرانية ، وحرب اقتصادية بستراتيجيا متقدمة بحسب ادبيات يوهان الصينية . وكورنا الوباء قد يكون حقا خطيرا انتشاره ، وقد تجعل عالمنا الحديث في مطالع عقده الثالث من ألفية جديدة يغير رؤاه في تعامله مع أوبئة وفيروسات مستجدة حديثة ، لكنه في اغلب ما يعتقده كثيرين من محترفي تجليات هذا الوباء من تصنيفات علماء وباحثين وخبراء ، جميعا متفقون على ان وباء كورنا صناعة جهنمية ، وشريرة للغاية ،بل الانكي انها صناعة مخبرية على يقوله هؤلاء الخبراء ، في انتظار تجلى حقائقه الكاملة ،بهذه المقاسات فهو ليس ابدا وباء طبيعي ،جاء بسوء اطعمة وتقلبات بيئية وبكتيرية وما يقوله علماء بحث وبائي في كل الاوقات ؟

وباء كورنا إذن، تربص بمدينتين دون سواهما بسطوة طاغية ، ويتربص ببقية مدن العالم الاخرى فراح يسجل بين حين وآخر حضورا مخفيا مرعبا ! لكنه حضورا ليس ابدا كسطوة ووطأة حضوره بتلك المدينين ، في تلك الدولتين برمزية سور الصين العظيم ومجالدة الفرس القدماء ، وان ببقية مدن العالم مدمرا ووحشيا بما لا يطاق .

قد تمضى الايام وتكتب سجالات لقاحات مستقبلية ضد الوباء ، بأن لكورنا في لقاح ومصل وعلاج ، قد تمضى الايام ويغدو ذكرى ؟لكن اخوف ما يخافه مستضعفي العالم بعد انقضاء حملة الرعب العالمي بكورنا ،ان يكتشفوا ان لقاحه كان متوفرا تحت التصرف منذ اول ساعة ظهوره ، وقد خبأ فقط ظلما وعدوانا .