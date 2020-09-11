أحزاب تعلن توبتها عبر الدستور الجديد

باشرت العديد من الاحزاب السياسية تحضير عضلاتها من اجل العودة الى الساحة عبر بوابة مناقشة الدستور وتنشيط حملته قبل الاستفتاء الشعبي في محاولة لاعتمادها كمحطة عبور الى التشريعيات والمحليات المقبلة على خلفية كثرة الطعون في شرعية البرلمان على خلفية ما تداولته محاكمة ولد عباس وطليبة.

ففي هذا الصدد باشرت قيادة حزب التجمع الوطني الديموقراطي في اقامة مداومة وطنية لدعم استفتاد الدستور ، في الوقت الذي شكل الافلان لجنة خاصة لدلك يقودها بعجي بمعية اعضاء المكتب السياسي الوطني ، في حين اعلن رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة الى ضرورة دعم الدستور بصفته قطيعة مع النظام السابق ، وهو نفس الموقف الذي اتخدته حركة الانفتاح على لسان رئيسها عمر بوعشة الذي اعلن دعمه لمبادرة الرئيس تبون ، هذه الاحزاب التي ظلت ظاهرة واتخدت موقفا من الرئاسيات وكان لها ظهور سياسي .

من جهة أخرى خرجت أحزاب أخرى من سباتها وفي مقدمتها حزب التحالف الجمهوري الذي أكد رئيسه بلقاسم ساحلي ان كل الأحزاب كانت متورطة في الفساد في عهد النظام السابق واليوم حان الاوان للوقوف مع الدستور الجديد لتغيير النظام السابق وجعل قطيعة معه ، من جهة اخرى بدأت حركة مجتمع السلم شن قواعدها استعدادا لاستفتاء الدستور بغية جعله قاعدة انطلاقة سياسية جديدة ، في حين خرج رئيس حزب الكرامة بالنيابة محمد الداوي بتصريح لدعم حزبه للدستور الجديد بعدا استحيى محمد بن حمو من الظهور بصفته من عباد النظام القديم واشرس المدافعين عن نظام بوتفليقة، نفس الوضع باشرته نعيمة صالحي صاحبة حزب العدل والبيان التي لم تبدي موقفها من الدستور في حين باشرت في هيكلة قواعدها ، كما ظهر حزب الافنال لمحمد زروقي هو الاخر في حركة لقواعده بوهران في حين تم تسجيل تحركات لقيادات الارسيدي القديمة خاصة التصريح الاخير لسعيد سعدي ، في حين تحركت جماعة جاب الله في اتجاه عكسي للدستور من خلال انتقاذ مواده ، وتبعه في هذا الاتجاه جماعة حركة الاصلاح الوطني ، وحزب العمال وحزب العمال الاشتراكي ، في حين غاب تموقع جبهة المستقبل من الساحة رغم هيكلته القوية التي تظهر انها تصب في دعم الدستور لكن لاتزال لم تصدر اي بيان رسمي او موقف واضح ، ونفس الوضع بالنسبة للافافاس والنهضة التي لاتزال في اطار تجديد هياكلها .

هذا وتسعى اغلب الاحزاب السياسية الى استغلال الاستفتاء على الدستور لاعلان توبتها من النظام السابق والخروج الى المجتمع بثوب جديد تكسربه حيائها والبحث عن بقايا المناضلين التي هجروها وسط الحراك الشعبي لاعادة هيكلة صفوفها تحضيرا للاستحقاقات المقبلة .

محمد بن ترار