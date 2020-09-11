أحزاب تعلن توبتها عبر الدستور الجديد

باشرت العديد من الأحزاب السياسية تحضير عضلاتها من أجل العودة إلى الساحة عبر بوابة مناقشة الدستور وتنشيط حملته قبل الاستفتاء الشعبي في محاولة لاعتمادها كمحطة عبور إلى التشريعيات والمحليات المقبلة على خلفية كثرة الطعون في شرعية البرلمان على خلفية ما تداولته محاكمة ولد عباس وطليبة.

ففي هذا الصدد باشرت قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي في إقامة مداومة وطنية لدعم استفاد الدستور ، في الوقت الذي شكل الآفلان لجنة خاصة لدلك يقودها بعجي بمعية أعضاء المكتب السياسي الوطني ، في حين أعلن رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة إلى ضرورة دعم الدستور بصفته قطيعة مع النظام السابق ، وهو نفس الموقف الذي اتخذته حركة الانفتاح على لسان رئيسها عمر بوعشة الذي أعلن دعمه لمبادرة الرئيس تبون ، هذه الأحزاب التي ظلت ظاهرة واتخذت موقفا من الرئاسيات وكان لها ظهور سياسي .

من جهة أخرى خرجت أحزاب من سباتها وفي مقدمتها حزب التحالف الجمهوري الذي أكد رئيسه بلقاسم ساحلي أن كل الأحزاب كانت متورطة في الفساد في عهد النظام السابق واليوم حان الأوان للوقوف مع الدستور الجديد لتغيير النظام السابق وجعل قطيعة معه ، من جهة أخرى بدأت حركة مجتمع السلم شن قواعدها استعدادا لاستفتاء الدستور بغية جعله قاعدة انطلاقة سياسية جديدة ، في حين خرج رئيس حزب الكرامة بالنيابة محمد الداوي بتصريح لدعم حزبه للدستور الجديد بعدا استحيى محمد بن حمو من الظهور بصفته من عباد النظام القديم وأشرس المدافعين عن نظام بوتفليقة، نفس الوضع باشرته نعيمة صالحي صاحبة حزب العدل والبيان التي لم تبدي موقفها من الدستور في حين باشرت في هيكلة قواعدها ، كما ظهر حزب الأفنال لمحمد زروقي هو الآخر في حركة لقواعده بوهران في حين تم تسجيل تحركات لقيادات الأرسيدي القديمة خاصة التصريح الأخير لسعيد سعدي ، في حين تحركت جماعة جاب الله في اتجاه عكسي للدستور من خلال انتقاد مواده ، وتبعه في هذا الاتجاه جماعة حركة الإصلاح الوطني ، وحزب العمال وحزب العمال الاشتراكي ، في حين غاب تموقع جبهة المستقبل من الساحة رغم هيكلته القوية التي تظهر أنها تصب في دعم الدستور لكن لاتزال لم تصدر أي بيان رسمي أو موقف واضح ، ونفس الوضع بالنسبة للأفافاس والنهضة التي لاتزال في إطار تجديد هياكلها.

هذا وتسعى أغلب الأحزاب السياسية إلى استغلال الاستفتاء على الدستور لإعلان توبتها من النظام السابق والخروج إلى المجتمع بثوب جديد لتجديد البحث عن بقايا المناضلين التي هجروها وسط الحراك الشعبي لإعادة هيكلة صفوفها تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.

محمد بن ترار