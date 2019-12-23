أحزاب الموالاة تتقرب و تعرض خدماتها وأخرى تتمنّع.. !

تباينت مواقف الطبقة السياسية في الجزائر بين متوجس من الحكومة الجديدة، وبين طامع في نيل منصب فيها، وآخر لا يجد حرجا في عرض خدماته على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي لا تبدو مهمته سهلة في تشكيلها خاصة بعد اعترافه أن “أصعب مهمة” تواجهه حاليا، هي تعيين حكومة جديدة تلقى قبولا في الشارع، وتجسد وعوده بإحداث قطيعة مع المرحلة السابقة .

تترقب الطبقة السياسية في البلاد، انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، التي يبدو أنها انطلقت دون أن تلتحق أحزاب الموالاة بركبها، وهو حال حزب جبهة التحرير الوطني- حزب الأغلبية- الذي تحفظ على تأكيد أو نفي أن يكون رئيس الجمهورية قد اتصل بهم في إطار مشاورات تشكيل الحكومة، مكتفيا على لسان أمينه العام بالنيابية علي صديقي، بتأكيد على أن الآفلان مع خيارات الرئيس الجديد الذي انتخب في ظروف استثنائية تمر بها البلاد حسبه، وعليه فإن حزبهم مع عبد المجيد تبون فيما يراه مناسبا، وحسب صديقي الذي صرح لـوسائل إعلام محلية فإن الآفلان مستعد للتعاطي مع رئيس الجمهورية في كل القرارات التي يريدها وسيوفر له حزب الأغلبية الظروف المناسبة لتحقيق ذلك”.