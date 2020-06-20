بقلم د.محمد مرواني /أستاذ باحث وكاتب صحفي

تراهن الرؤية الجديدة للقيادة السياسية على إعادة الاعتبار للعائلة الجامعية وذالك عبر تثمين دور الأستاذ الجامعي في المجتمع وإعطائه المكانة الاجتماعية الراقية التي تتيح له ممارسة دوره الأكاديمي والمعرفي والتنموي في البلاد التي عاشت عبر عشر أشهر حراكا شعبيا راقيا سلميا كان للجامعة الجزائرية فيه دور بارز وفعال ومؤثر من خلال حراك الطلبة الجامعيين ونشاط الأساتذة الباحثين الذين أثروا المشهد الوطني بالعديد من الأفكار والمقترحات البناءة وقد تحرك منذ أشهر أساتذة جامعيون شباب من جامعات عديدة للتحضير ل”عريضة مقترحات ” توجه لرئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون ” لمراجعة شبكة أجور الأساتذة الجامعيين ” التي يراها العديد من الباحثين أنها لا ترقى إلى مكانة الأستاذ الجامعي وما يتقاضاه أساتذة جامعيون في دول الجوار ثم أن المقترحات تتضمن أيضا جملة من الأفكار التي تخص تمكين الباحثين من دور تنموي بناء في الدولة خاصة ضمن مسارات الإصلاح السياسي الذي رفع لواءه رئيس الجمهورية المنتخب

أجور لم تتحرك منذ أزيد من عشر سنوات

هذا ويواجه الأساتذة الباحثون الذين لم تتحرك شبكة أجورهم من عام “2008 ” متاعب مادية واجتماعية عديدة فأجور الأساتذة المساعدين التي لا تتجاوز “الستة وأربعون ألف دينار جزائري ” لم تعد كافية على الإطلاق لسد أعباء الأستاذ المساعد الذي رغم أنه يستفيد من زيادة في الأجر بعد مناقشة “أطروحة الدكتوراه ” وترقية إلى صنف “الأستاذ المحاضر قسم “ب” إلى أن الأجر المادي الذي يتقاضاه الأستاذ الباحث في البلاد مقارنة بعباءة القدرة الشرائية التي تغيرت مقارنة بعام “2008 ” تشير إلى أن الأساتذة الباحثين يتحملون وحسب ما أكدنا لنا العشرات من الأساتذة الجامعيين متاعب مادية وقد أثرت الوضعية الاجتماعية والمادية وفق تقديرات باحثين على مسار الأستاذ الجامعي الذي يحتاج إلى إنتاج علمي ومعرفي للترقية الأكاديمية والمهنية فيما يبقى الاجر ماديا غير كافيا وضمن مختلف أسلاك أساتذة التعليم العالي لمواجهة أعباء الحياة أو حتى البحث والإنتاج كما أن العديد من الأساتذة الجامعيين في ولايات مختلفة أين تبقى حصص السكن الوظيفي محدودة ولا تلبي حجم الطلب يبقى هؤلاء الأساتذة أمام وضعية اجتماعية قاسية فمنهم من يتحمل تكاليف “الكراء ” رغم أنهم مكتتبين في برامج سكنية أو لم يستفيدوا بعد من السكنات الوظيفية ويصر الأساتذة الباحثون على تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية من اجل إعادة الاعتبار للأستاذ الباحث مع مراجعة النظام التعويضي للأساتذة ورفع أجور الأساتذة الجامعيين الذين لم تتحرك أجورهم منذ أزيد من عشر سنوات فيما استفادات قطاعات عديدة من إقرار زيادات في الأجور مرتين على الأقل خلال عشر سنوات ثم إن الأساتذة الجامعيون يواجهون متاعب مالية في يومياتهم والسكن مازال يؤرق يومياتهم إذ تبقى أجور الأساتذة الحالية غير منسجمة مع تكاليف الحياة والقدرة الشرائية إذ تبقى الأجور المخصصة للأساتذة الباحثين في دول الجوار فقط مرتفعة للغاية وهذا يحفز الأستاذ الباحث على العمل المهني والأكاديمي إذ يبقى الاستقرار المهني والاجتماعي من أهم مرتكزات نجاح مسار الباحث

مكانة البحث العلمي من مكانة الأستاذ الجامعي

أن مكانة الأساتذة الجامعيين في المجتمع تتطلب أجرا محترما ومكانة ودورا فعالا ومؤثرا في بناء منظومة القرار الوطني إذ يحتاج الأساتذة الجامعيون للاستقرار الاجتماعي من خلال توفير السكن وإطار محفز للعمل ثم إن المناخ الذي توفره العديد من الجامعات للأساتذة في دول يجعل مردودية الأستاذ الباحث في مستويات عالية في حين يواجه الأستاذ والباحث متاعب اجتماعية ومادية في بلادنا فانه لا يمكنه على الإطلاق تبعا لهذا الوضع أن يبدع أو ينتج أو يمارس وظيفته وأعبائه بطريقة مريحة كما إن التربصات العلمية أيضا تعتبر مسارا هاما بالنسبة للأساتذة الجامعيين وهي تشكل أيضا أحد الأولويات والاهتمامات بالنسبة للوسط الجامعي إذ تبقى من المحفزات التي يجب أن يستفيد منها الأساتذة الباحثون ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها ويشدد العديد من الأساتذة الباحثين الذين تواصلت معهم أن التحفيز المادي والمعنوي للأساتذة الباحثين يشكل أحد المرتكزات الهامة والفعالة لتطوير مردوديته وأدائه المهني والأكاديمي وهذا معطى هام يجب أن تنتبه إليه الجهات الوصية

إن المسبب المادي سبب رئيسي في هجرة الأدمغة في الجزائر خاصة بالجامعة إذ يختار عدد معتبر من الأساتذة الجامعيين جامعات خارج الوطن للتدريس عبر عقود عمل محدودة المدة مقابل تقاضي أجور عالية جدا تحفيزات مادية واجتماعية إذ تشير تقارير منظمة “اليونكسو ” إلى اهتمام هيئات وحكومات عديدة بأجور أساتذة التعليم العالي والتربية كأحد مرتكزات التنمية إذ لا يمكن للأساتذة الباحثين في مخابر أو جامعات أن يقوموا بتجسد أعباء الوظائف والمهام في بيئة عمل صعبة وتحيل إلى متاعب مادية واجتماعية كما أن الأجور تبقى احد المؤشرات الهامة التي تؤكد اهتمام السلطات العليا والحكومة بأساتذة التعليم العالي كأحد الركائز الأساسية لسياسة التعليم النوعية التي يجب انتهاجها ويؤطر كل تفاصيلها أساتذة باحثون ونخب جامعية وقال البرفيسور ” بن طرمول عبد العزيز ” أن مراجعة القوانين المتصلة ب”العمل ” و”الوظيفة العمومية ” أضحى ضروريا وأمرا ملحا إذ تبقى جل هذه القوانين قديمة ولا تساير على الإطلاق المستجدات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع ودعا الأستاذ إلى ضرورة أن تضطلع النقابات والشركاء بدعم توجه يقضي بتمكين الأساتذة الجامعيين من أجور محترمة ومكانة اجتماعية راقية ومحترمة تتيح للأستاذ ممارسة دوره في مرحلة حساسة بشكل مريح ومحفز على العطاء والعمل وخدمة المجتمع والمعرفة.

إعادة النظر في العمل النقابي ضرورة ملحة

إن مراجعة أجور الأساتذة الباحثين يجب أن يشكل أولوية قصوى بالنسبة للجهات الوصية والمسؤولية وهناك اختلالات في هذا الملف بالذات الذي رافع عنه الأساتذة الباحثون طيلة سنوات وأشار الدكتور العربي بوعمامة إلى ضرورة مراجعة العمل النقابي في الجامعة خاصة تمثيل الأساتذة اذ لم يثمر العمل النقابي الحالي أي نتائج هامة في ملف تحسين شبكة الأجور ومعالجة العديد من المشاكل المادية والاجتماعية التي تواجه الأساتذة الجامعيين وقال الأستاذ العربي بوعمامة أن هناك تحركا هاما لأساتذة باحثين شباب للمرافعة عن أجور الأساتذة وتحسن أوضاعهم الاجتماعية والمادية خاصة وأن الإطار المحفز لممارسة الوظيفة الأكاديمية يقتضي الاهتمام بالجوانب السوسيو مهنية للأساتذة وعدد الأستاذ الباحث العربي بوعمامة لي وأنا اعد هذه المساهمة العديد من المشاكل التي تواجه الأساتذة الباحثة منها انعدام برامج سكنية كافية ووضعية سوسيو مهنية صعبة للأستاذ الباحث يتبع .