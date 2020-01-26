أجواء مغشاة وممطرة على عدة مناطق من الوطن

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء مغشاة وممطرة على المناطق الوسطى بداية من الظهيرة.

المناطق الشرقية، ستشهد أجواء من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار التي تكون أحيانا رعدية على المناطق الداخلية، الهضاب العليا و منطقة الاوراس.

في حين ستعرف المناطق الجنوبية، سحب عابرة على شمال الصحراء و منطقة الواحات مع تساقط بعض الأمطار

اجواء من مغشاة غالبا الى غائمة مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة على وسط الصحراء، الصحراء الشرقية على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، الهقار و الطاسيلي.