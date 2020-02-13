أجواء مغشاة إلى غائمة على المناطق الغربية والوسطى

تتوقع مصالح الأحوال الجوية، أن تكون الأجواء مغشاة على المناطق الغربية والوسطى، مرفوقة ببعض السحب السفلى.

وأضاف نفس المصدر، أن السحب السفلى ستتلاشى على المناطق الغربية بداية من الليل.

أما المناطق الجنوبية ستكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة على شمال الصحراء، منطقة الواحات والصحراء الشرقية.

مع احتمال تساقط أمطار خفيفة خلال الصبيحة، أما على باقي المناطق الجنوبية، يرتقب أجواء صافية على العموم.

وبخصوص درجات الحرارة ستتراوح بين17 إلى21 درجة بالسواحل وبين 17 إلى 22 على المناطق الداخلية، فيما ستتراوح بين19 إلى30 بالجنوب