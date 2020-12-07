أجهزة وتقنيات بمواصفات عالمية لمكافحة الأوبئة

منشآت جديدة وأخرى تنتظر الضوء الأخضر

ستتدعم جامعة غرداية على المدى القريب بوحدة تضم تجهيزات ومعدات تقنية متطورة ذات مواصفات عالمية تمكنها من إجراء فحوصات ضد الأوبئة ستستفيد منها الأسرة الجامعية بالإضافة لعقد اتفاقيات مع الشركاء خارج المحيط الجامعي من مؤسسات عمومية باعتبار أن هذه التجهيزات تعتبر مكسب هام للولاية في ظل نقص إمكانيات القطاع الصحي بولاية غرداية التي شهدت عدة أزمات سابقا أدت لتراجع التنمية فيها.

وحسب رئيس جامعة غرداية البروفيسور إلياس بن ساسي، سيكون هناك فريق في المستقبل القريب من الطلبة تحت تأطير الأستاذة، للقيام بصناعة المواد اللازمة لمواجهة هذه الأوبئة ،أو التحديات المستقبلية التي قد تواجه العالم ،وهي نظرة استشرافية جديدة من طرف القائمين على هذا القطاع لمواجهة أي طارئ في إطار انفتاح الجامعة على المجتمع وإشراك كل الفاعلين في الشأن العام باعتبار أن الجامعة تعد الانطلاقة الحقيقية لأي توازن تنموي.

كما سيتدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي هذا الموسم باستلام 2000 مقعد بيداغوجي خلال هذا الموسم والمتمثل في كلية جديدة لعلوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض حسبما صرّح به رئيس جامعة غرداية البروفيسور إلياس بن ساسي، يؤطرها 53 أستاذ دائم، حيث تضم 18 مخبرا بمواصفات عالية بالإضافة ل4 مدرجات يتسع مجموعها ل1200 طالب مع 40 قاعة متعددة المهام.

وعن المشاريع التي سينطلق إنجازها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في الملف المالي والتقني، ستنطلق الأشغال على المدى القريب في إنجاز مقر رئاسة الجامعة فضلا عن كلية جديدة للعلوم الاقتصادية والتجارية ،وعلوم التسيير بطاقة استيعاب 2000 مقعد بيداغوجي جديد بالإضافة لمكتبة مركزية كبرى وإقامة جامعية بطاقة استيعاب 1000 سرير.

ومن شأن تلك المنشآت الجديدة بالجامعة أن تساهم في تخفيف الضغط، حيث يبلغ إجمالي الطلبة بجامعة غرداية أكثر من 16000 طالب موزعين على 43 تخصص، هذا ويبقى عجز التأطير بنسبة 50 بالمائة أهم التحديات التي تواجه القطاع بالولاية.

أحمد ناصري