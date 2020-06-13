أجنحة من سراب… نقطة أمل في بحر الحياة

انفردت يومية “الوسط ” بهذا الحوار الشيق والحصري مع الكاتبة الصاعدة مريم مبيتيل، كاشفة لنا صاحبة الأسلوب الجديد في السرد القصصي عن فحوى مجموعتها القصصية الأولى في مشوارها الموسومة بـ” أجنحة من سراب” حيث سيسافر المطلع على هذا المولود الأدبي الجديد الذي سيصدر قريبا عن دار المثقف للنشر والتوزيع بالجزائر على أحداث مشوقة تجمع بين الألم والأمل لتزرع البسمة على وجوه الشغوفين لهكذا قصص تخاطب الضمير والوجدان وتحث على مواصلة مشوار الحياة بإيجابية ، بعيدا عن الحياة التعيسة التي تقتل روح الإبداع لدى الإنسان والتي تثبط عزيمته وتجعله يسير نحو المجهول ، حيث تدعو ” عروس تلمسان” من خلال باكورة أعمالها إلى تحقيق الأحلام وطموحات البشر عن طريق الإيمان بالذات وعدم الرضوخ للفشل الذي يقهر الأشخاص ويدخلهم في متاهة لا مخرج منها.

لنبدأ حدثينا من البدايات ، من هي مريم مبيتيل ؟

أنا مريم مبيتيل شابة من مواليد 1997/08/31 بمغنية ولاية تلمسان ،طالبة بالمركز الجامعي مغنية متحصلة على شهادة ليسانس 2019 ، كاتبة في بداية مشواري سيصدر أول مولود لي هذه السنة بعنوان “أجنحة من سراب”، كما أنني شاركت في عدة كتب جامعة داخل وخارج الجزائر مثل :”أقلام مبدعة و ليلة صارخة”…، مراسلة بجريدة “المساء العربي” بمصر.

متى بدأت الكتابة؟

كانت بدايتي مع الكاتبة أول مرة سنة 2014.

القارئ متشوق لمعرفة مضمون مجموعتك القصصية “أجنحة من سراب” ؟

الكتاب يحمل مجموعة من القصص متبوعة بخاطرة متصلة بالقصة التي سبقتها، القصص غالبيتها واقعية اجتماعية يكمن القصد ورائها إلى أنه كل إنسان وبالأخص الجنس اللطيف الذي كان له النصيب الأكبر من القصص يجد نفسه داخل أسطر إحدى القصص التي قد تعبر عنهم وعن ما عايشوه ،أما عنوان الكتاب ” أجنحة من سراب” فهو يضم بداخله مجموعة من العناوين تحمل أحداث أليمة وموجعة، فالأجنحة هي أحلام وطموحات الشخصيات التي تختفي وتتحول إلى سراب.

ما هي أبرز العناوين التي تضمنتها مجموعتك القصصية؟

سأذكر لكم بعض العناوين وأبقي على أخرى ليكتشفها القارئ :السجين رقم 1798، فيلا النورس، عاهرة بريئة، أنثى للبيع ….

لمن أهديت باكورة أعمالك ؟

إهداء الكتاب كان لأقرب الناس إلى قلبي وإلى كل إنسان ذاق طعم الألم والفقد والخيبة إلى من ورثت عنه تقاسيم وجهه عيناي وابتسامتي ” أبي الحنون” ،إلى الملكة التي تزين عالمي ” أمي” ، إلى أغلى ما أملك في هذه الدنيا أخواتي ” هاجر وكوثر” إلى قرت عيني أخي ” إبراهيم الخليل”،إلى من أرادت رؤية نجاحي ولم يكتب لها عمر جدتي “حيدرة فاطمة”،إلى ذلك النسيم العليل الذي يرافقني من بعيد (إ- ب)،إلى كل من ذاق الألم وخيبات الأمل،والخيبة أشد من الفقد …

كيف كان تعاملك مع دار المثقف للنشر والتوزيع؟

اخترت دار المثقف لأبدأ معها كونها دار نشر تقدم الدعم للكتاب خاصة الكتاب الشباب في أول الطريق مثلي، وهي دار نشر تعمل على إرضاء كتابها وقرائها معا،ومعاملتهم الطيبة من رئيسة الدار السيدة “سميرة منصوري” إلى كل القائمين عليها، كما أنها ذات صيت وسمعة جيدة، وهو ما يساعد الكاتب على أن يبرز في الساحة الأدبية.

ألا تفكرين في كتابة الرواية مستقبلا؟

بدأت مشواري بكتابة القصص كونها الأقرب إلى قلبي وهي ما أجيده أكثر من بين الأجناس الأدبية الأخرى ، ومستقبلا أنوي الدخول إلى جنس الرواية بإذن الله.

هل ساعدك تخصصك الجامعي في اقتحام عالم الكتابة؟

أنا طالبة ماستر بمعهد الأدب العربي تخصص أدب حديث ومعاصر، بالتأكيد ساعدني كثيرا تخصصي في اقتحام عالم الكتابة، دون أن أنسى من دعمني وشجعني من أساتذتي بالمركز الجامعي ولو بكلمة طيبة ” د/ بلحاجي فتيحة ، د/ لصهب عبد القادر، د/ أحمد سعيداني ، د/ عبد الرحمان بغداد.

لمن تقرئين عادة؟

أقرأ لكتاب عدة وعلى سبيل المثال الكاتب اليمني علي المقري و روايتيه ” اليهودي الحالي” و ” طعم أسود.. رائحة سوداء” ، وقرأت أيضا رواية” حبيبي داعشي ” للكاتبة المصرية هاجر عبد الصمد ، الكاتب الأردني أيمن العتوم ” يا صاحبي السجن”، “أنا يوسف” ،وآخر ما قرأت رواية ” بيدوفيليا 6.66″ للكاتب الجزائري عبد الرزاق طواهرية.

ما الذي تغير في حياتك ،بعدما حققت حلمك وأصبحت كاتبة ؟

الذي تغير في حياتي أنني أصبحت أقرب إلى الناس ، صحيح أنني لا أزال في بداية مشواري لكن الكتابة أكسبتني أناسا من داخل وخارج الوطن أفتخر وأعتز بصداقتهم وعلى سبيل المثال الدكتور والشاعر ونائب رئيس مجلس إدارة جريدة” المساء العربي” مصطفى غانم.

كيف حالك مع الحجر الصحي المنزلي ؟

بالنسبة لي أنا ألتزم الحجر الصحي، لكنه لم يؤثر علي فأنا متعودة على المكوث بالبيت مدة طويلة كوني من محبي الخلوة مع نفسهم رفقة كتبهم. كما أنني أرى أن هذا الحجر المنزلي، قد ساهم إلى حد ما في بعث وإحياء المطالعة من جديد في الجزائر.

كيف ترين الواقع الثقافي في عاصمة الزيانيين؟

تعرف ولاية تلمسان واقعا ثقافيا لا بأس به، فالقائمين على هذا المجال يحاولون بكل جهد الارتقاء بالواقع الثقافي والأدبي بالولاية لأسمى الدرجات، كما يتم الاهتمام بالمبدعين وأعماله ونشاطاتهم.

حدثينا عن النشاطات الأدبية والثقافية والعلمية التي ينظمها المركز الجامعي مغنية؟

أحمد الله الذي جمعنا في المركز الجامعي مغنية والذي فتح لنا المجال لنتقرب من بعضنا البعض نحن الطلبة ومع أساتذتنا المتواضعين بحيث يقدم معهد الآداب بالمركز الجامعي مغنية عدة نشاطات أدبية خاصة ندوة الأربعاء والتي يشرف عليها رئيس المعهد الدكتور لصهب عبد القادر فله ولكل الأساتذة الذين ينشطون جزيل الشكر لما يقدمونه لنا نحن الطلبة.

كلمة عن مدينة مغنية ؟

تقع مدينة مغنية (ولاية تلمسان) بأقصى الغرب الجزائري بالجوار مع المملكة المغربية، فيعرف كل من زارها كرم أهلها وطيبتهم، كما أنها مدينة أنتجت كتابا لهم صدى عميقا في الساحة الأدبية الجزائرية والعالمية مثل: عمار بلحسن ، بغداد السايح، واسيني الأعرج، زينب الأعوج.

فيم تتمثل مشاريعك المستقبلية في مجال الكتابة عموما؟

بالنسبة لمشاريعي المستقبلية أخطط لدخول عالم الرواية كما ذكرت سابقا برواية أعمل عليها منذ سنة ونصف تقريبا.

ماهي هديتك للقارئ ؟

سأهدي للقراء الأعزاء في كل مكان نص بعنوان “أنا لست أنا ” وأقول فيه :أنا إنسانة مطحونة المشاعر، محطمة القلب، مسلوبة الخاطر، أهملت نفسي إلى درجة الضياع، أبحث هنا وهناك… فراغ لا يوجد شيء فقط اسم ولقب يزينان بطاقة هويتي، لكن أنا، قلبي، كياني، روحي.. عدم، وجودي وغياب سيان.أصبحت إنسانة مريضة مرهقة بعدما كنت أكثر فتاة نشيطة في وسط أهلي وخليلاتي، أنام الليل والنهار ولا أكتفي، كلما استيقظت وتذكرت ألمي أرغم نفسي على العودة إلى النوم، صداع دائم، أمراض تأتيني من هنا وهناك كأنني عجوز في الثمانينات، والمضحك أنني لا زلت بنت العشرينات، أتألم جسديا وعقليا، مع أنني لم أتعرض لا للضرب ولا لتعنيف، أشعر برغبة جامحة في تعاطي المخدرات، أقترب منها كثيرا ثم أبتعد قليلا ليس لأجل شيء وإنما لأننا لا أريد أن أخسر أعمالي مع الله.

هل من كلمة أخيرة؟

جزيل الشكر لك أستاذي الفاضل ولجريدة “الوسط”، وأدعو الله أن يرفع عنا هذا الوباء عاجلا غير أجلا ويشفي كافة المرضى إنه سميع مجيب الدعاء.

حاورها : حكيم مالك