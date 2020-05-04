أتوقع أن تشمل مسودة الدستور العديد من مطالب الحراك

* إعادة غلق المحلات قرار صائب









علق الخبير السياسي محمد بوضياف في حوار خص به جريدة ” الوسط” على قرار عودة الغلق للمحلات و النشاطات التجارية المرخصة مؤخرا في عدة ولايات الوطن، لافتا بأن الحكومة تمتلك عبر مختلف مصالحها سلطة التقدير لما يتوفر لديها من معلومات حول الوضع الصحي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية ، وهي بذلك مؤهلة أكثر من أي كان في التقرير وأخذ الحيطة ، وعلى الجميع أن ينصاع إلى تدابيرها حتى لا تتشتت الأمور وتضعف إستراتيجية مواجهة الوباء على حد قوله، في حين اعتبر بأن توزيع مسودة الدستور على الطبقة السياسية في غضون أسبوع للاطلاع عليها قرار حكيم لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا وإنعكاساتها بمؤسسات أكثر فعالية ومرونة.



تعليقك على قرار عودة الغلق للمحلات و النشاطات التجارية؟





تمتلك الحكومة عبر مختلف مصالحها سلطة التقدير لما يتوفر لديها من معلومات حول الوضع الصحي وإنعكاساته الاقتصادية والاجتماعية ، وهي بذلك مؤهلة أكثر من أي كان في التقرير وأخذ الحيطة ، وعلى الجميع أن ينصاع إلى تدابيرها حتى لا تتشتت الأمور وتضعف إستراتيجية مواجهة الوباء ، لكن عليها أن تستمع إلى التنبيهات من هنا وهناك ، فالجزائر كبيرة ومتنوعة ولا يصلح لها القالب الواحد ، وعليه فإنه من الأحسن تصنيف الولايات وترك الأمر إلى الولاة في التقييم على أن يتم إشراك المتعاملين الاقتصاديين والتجار في اتخاذ القرار بوصفهم أكبر المتضررين ، فالتجار هم كذلك مواطنون ولتوفير السلع والاحتياجات المختلفة لابد لهم من سيولة وأموال والقرارات المطلقة تضر بهم ، كما أن ترك الحبل على الغارب فيه كثير من الفساد والأذى ، وعليه يجب أن تكون القرارات مرنة وتخضع للمشاورات وتتميز بالذكاء الجماعي ، وقد يحتاج الأمر إلى تنظيم باعتبار الوقت والاحتياجات وحتى المكان ، العملية تحتاج إلى تفكير مستمر وتطوير لتنفيذه..

سبق وأن أشرت أن المسالة تحتاج إلى تحليل مستمر ، فالولايات ليست في نفس الوضع ، فالولايات الموبوءة من المؤكد أن قرار الفتح سيضرها ويزيد من ماساتها ، لكن إعداد خطط وتنظيم الفتح على مستوى بعض الولايات غير المتضررة هو تنفيس عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، مع إلزامية احترام شرط التنظيم والصرامة في التنفيذ ، وإلا سيحتال الناس على القرارات كما هو حاصل في الواقع ولا لن تأتي القرارات ثمرتها ، لابد من إشراك المعنيين في صناعة القرار ، و تجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من التجار متضررين كثيرا فهم تحت طائلة الإيجار ويسيرون عمال، ومن المؤكد أن الدولة لا ترغب في المزيد من معاناتهم أو حتى إفلاسهم ، الذي يفكر ويأخذ الأمر بخصوصياته سيجد الحل الذي يتمثل القاعدة الجليلة لا ضرر ولا ضرار، نحن لسنا الصين أو ايطاليا أو غيرهما من الدول المتقدمة التي يمكنها توفير احتياجات مواطنيها.







* تعليقكم على توزيع مسودة الدستور؟





كل الوكالات الطبية للدول الكبرى تتكلم عن ضرورة التعايش مع الوباء لأنه مستعص وقد تطول فترة بقاءه ، وعليه فإن العودة التدريجية للحياة ضرورية مع أخذ كل التدابير والاحتياطات ، وتوزيع مسودة الدستور كانت مبرمجة لولا وقوع الوباء ، الرئيس ومصالحه قدرت إستئناف الحياة السياسية وعرض وثيقتها على المعنييين مسألة فيها كثير من الحكمة لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا وإنعكاساتها بمؤسسات أكثر فعالية ومرونة سواء على مستوى تنظيم السلطات السياسية الثلاثة أو فيما يتعلق بتنظيم وترتيب الحياة الاقتصادية ، التجارية والمالية ، فالمشروع الاقتصادي اليوم على سلم أولويات الهيئات التنفيذية ولابد من الانتهاء من معركة النصوص والتنظيم للمرور إلى تنفيذ الالتزامات ورؤية فكرة تنويع الاقتصاد تجسد بعيدا عن كل ارتباط بالنفط الذي يبدو أننا نعيش اخر أيامه عالميا..





هل ترى أن الأحزاب والتنظيمات حاليا قادرة على التشاور لمناقشة هذه المسودة؟





نحن نعيش في زمن المعلوماتية ، وكل الأحزاب ترافع من أجل اقتصاد المعرفة واستغلال التكنولوجيا لرفع التحدي ، هاهي الفرصة مواتية ليكون الجميع تحت الاختبار ، بعض الأحزاب نجحت في القيام بذلك وهي نقطة نثمنها ونقدرها في انتظار البقية ، صحيح أن المناقشة في مثل هذه الظروف ستكون صعبة لكن لن يعجز التنظيمات التي لها خبرة وتجربة ولها عزيمة في القيام بذلك وستجد الطرق والمناهج الجديرة بإنجاح التداول ، فقط نتمنى أن يتم مناقشة المسودة بكل مسؤولية ويتم إشراك أهل التخصص والرأي في ذلك، لأن الأمر يحتاج من الجميع المشاركة والالتزام..





ما التغييرات التي تتوقعها بمسودة هذا الدستور؟



قد تتضمن المسودة بعض الحلول التي أرقت الجزائريين منذ الاستقلال ، كصلاحيات الرئيس والتي ينتظر أن يتقاسمها مع رئيس الحكومة ، والتأسيس لاستقلالية القضاء الذي يعتبر الضمانة الوحيدة لدولة الحرية والعدالة من خلال استكمال الجهود المبذولة سابقا وتنازل الرئيس عن ترأسه للمجلس الأعلى للقضاء ، تعزيز صلاحيات المجلس الشعبي الوطني من حيث الرقابة بتفعيل أدواتها والخروج من الارتباك الذي عاشته المؤسسة في المراحل السابقة من حيث كون الأغلبية هي المؤهلة لقيادة المجلس ، ترسيم الهيئة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وضبطها لمواجهة تحدي الشرعية ، التأسيس للامركزية وذلك بتوسيع صلاحيات الجماعات المحلية ومسؤولية المجتمع المدني في المشاركة في إدارة الشأن المحلي ، التأسيس لوضع اقتصادي واجتماعي أكثر انفتاحا ، التمكين لمسألة حقوق المواطنة والتوازن الجهوي حرية الصحافة وحق التظاهر ، ضبط العهدات الرئاسية وغيرها من القضايا التي من شأنها معالجة ما اضطر الشعب الجزائري للخروج في حراك دام لأكثر من سنة.



العديد من الانتقادات طالت الطبقة السياسية بسبب غيابها؟





وما عساها أن تفعل ، خير ما يتوجب عليها هو دعوة المواطن للالتزام بالحجر الصحي ورفع معنوياته ورص الصفوف وراء الحكومة حتى يتسنى مواجهة الوباء و إن لم يكن مطلوبا منها أكثر من ذلك ، ورغم ذلك فإن بعض الأحزاب لم تبخل في تقديم الدعم المادي وتحفيز الجمعيات والمنظمات القريبة منها للانخراط تحت خلايا الأزمة التي أسستها الحوكمة في كل ولاية كإستراتيجية لموجهة الوباء ، وقد أظهرت الجمعيات عن مسؤولية كبيرة وقدرة منقطعة النظير في التضامن مع الولايات المتضررة أو الوصول إلى المواطن المحتاج ودعمه بما يلزم ولو بالشيء القليل.







ما تعليقك على ماقاله الرئيس تبون بخصوص أن أطرافا عرقلت حل الجزائر لإنهاء أزمة ليبيا؟





لعمامرة رجل مخضرم وضليع في الشؤون الدبلوماسية وكان بإمكانه أن يقدم الإضافة في الملف الليبي المتعثر والذي بدأ يأخذ منحنيات خطيرة، بسبب بعض الأطراف التي تفقد كل يوم تأثيرها في المنطقة ، ففرنسا التي تعيش على وهم استمرار سيطرتها على الدول الإفريقية لا ترضى ولا تريد أن تسمح بأن ترسم سياسات خارج إدارتها ولو كان ذلك يتسبب في اضطرابات ، صحيح أن فرنسا عضو مجلس الأمن ويمكنها عرقلة كثير من الخرائط والتشويش على كل حركة تحرر ، لكنها تدرك كذلك أن أحجار الدومينو إذا تداعت سيكون وقعها على الجميع ، أظن أن حليفتها أمريكا تحاول الاستدراك ودفعها إلى التعقل حتى لا تنفرد قوى تعتبرها المنظومة الغربية منافسا على المنطقة ، للإشارة الرئيس تنبأ عن حساسية الموقف الذي تتبناه هذه الأطراف والخطورة على أمننا القومي.



حاورته : إيمان لواس