أبناء العقيبة يسعون إلى نصف تأشيرة التأهل

يعود نادي شباب بلوزداد مجددا إلى المنافسة القارية عندما يلاقي مساء اليوم ضيفه النصر الليبي ضمن مباراة تندرج لحساب ذهاب الدور التمهيدي لمنافسة دوري ابطال إفريقيا، والتي تجري على ملعب 20 أوت بالعاصمة، أين يعوّل ممثل الجزائر في المنافسة الإفريقية على تحقيق انطلاقة موفقة من ملعبه من أجل السعي إلى تحقيق نصف تأشيرة التأهل إلى الدور السادس عشر ومواصلة غمار المنافسة القارية، خاصة وأن الجميع في بيت الفريق البلوزدادي يسعون إلى الذهاب بعيدا فيها والوصول إلى أبعد دور ممكن من أجل تسجيل أفضل تمثيل للألوان الوطنية، ويدرك أشبال المدرب الفرنسي فرانك دوما أهمية تحقيق الفوز عندما يلعبون على ميدانهم لإدراكهم صعوبة المهمة التي تنتظرهم في مباراة الإياب خارج القواعد،÷ لهذا الغرض لا يملك الفريق العاصمي من خيار آخر سوى الانتصار وتسجيل نتيجة مطمئنة تجعلهم يتمسكون بحظوظهم كاملة من أجل العبور إلى الدور المقبل.

ويتواجد رفقاء اللاعب امير سعيود في معنويات مرتفعة بعد التتويج بلقب الكأس الممتازة الذي حققوه نهاية الأسبوع المنصرم أمام اتحاد العاصمة، والذي جعل التعداد يحضر لموعد النصر الليبي في افضل الظروف ويعولون على المواصلة في تحقيق سلسلة النتائج الايجابية والتأكيد على تواجدهم في أفضل جاهزية تحسبا لبداية موسم قوية، وتسجل تشكيلة ابناء “العقيبة” غياب اللاعب بلال تريكات المصاب، بينما يعود حسين سالمي بعدما تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها.

عيشة ق.