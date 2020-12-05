أبناء العقيبة يستهدفون العودة بتأشيرة التأهل

يلتقي نادي شباب بلوزداد مساء اليوم نظيره النصر الليبي على ملعب “بيتروسبورت” بالعاصمة المصرية لحساب مباراة إياب الدور التمهيدي من منافسة دوري أبطال إفريقيا، أين يتواجد ممثل الجزائر في المسابقة القارية وهو متقدم بثنائية نظيفة كان تفوق بها في لقاء الذهاب على ملعب 5 جويلية الأولمبي، حيث يسعى أشبال المدرب فرانك دوما إلى الاحتفاظ بهه النتيجة والسعي نحو العودة من مصر بتأشيرة التأهل إلى الدور السادس عشر في مباراة لن تكون سهلة أمام منافس لا يملك ما يخسره ولهذا الغرض تدخل تشكيلة أبناء “العقيبة” أرضية الملعب بحثا عن العودة بنتيجة ايجابية من مصر تسمح لها برفع المعنويات تحسبا للمواعيد الكروية المقبلة التي تنتظرها، خاصة وأن النادي البلوزدادي يتواجد في أفضل المعنويات عقب تتويجه بلقب كأس السوبر قبل اسبوعين أمام الجار اتحاد العاصمة، يمنح لاعبي الشباب الدعم من اجل المواصلة بنفس الروح والعزيمة القوية التي بدؤوا بها الموسم ومواصلة حصد النتائج الايجابية، وذلك في ظل وضع إدارة الرئيس شرف الدين عمارة المنافسة القارية ضمن أهداف النادي العاصمي هذا الموسم، ويسعون على إثرها إلى تشريف الألوان الوطنية والذهاب إلى ابعد دور ممكن.

وسوف تعرف تشكيل شباب بلوزداد خمسة غيابات في صفوفها، ويتعلق الأمر بكل من أنس ساعد، عادل جرار، خالد بوسليو، بلال تاريكات وحسين سالمي، أين يجد المدرب الفرنسي نفسه أمام البحث عن البدائل من اجل تعويض العناصر التي تغيب عن المةاجهة، حيث خضع رفقاء اللاعب امير سعيود إلى حستين تدريبتين منذ وصولم القاهرة، الأولى جرت أمسية الوصول إلى مقر إقامتهم على ملعب نادي حرس الحدود، قبل أن يتدربوا أمس على الملعب الذي يحتضن المواجهة، وخضع تعداد شباب بلوزداد صباح البارحة إلى الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل موعد اللقاء المقرر اليوم.

عيشة ق.