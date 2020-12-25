أبناء العقيبة يبحثون فوزا مقنعا قبل رحلة كينيا

يلتقي فريق شباب بلوزداد سهرة اليوم منافسه غورماهيا الكيني لحساب مباراة ذهاب الدور السادس عشر من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، التي تمّ تأجيلها إلى هذا لتاريخ بسبب تأخر وصول وفد النادي الكيني إلى بلادنا، متحججين بغياب الرحلات على إثر إغلاق المجال الجوي، قبل أن يعيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة برمجة اللقاء الذي كان مقررا منتصف الأسبوع الحالي إلى اليوم، وسيعيد النادي البلوزدادي معايشة نفس سيناريو الجار مولودية الجزائر الذي أعيدت مباراته أمام بافلز البنيني لنفس السبب يعول رفقاء اللاعب أمير سعيود على تجاوز هذه السيناريوهات والتركيز على المقابلة التي يخوضونها اليوم من اجل تحقيق نتيجة ايجابية تسهل مهمتهم تحسبا لخوض سفرية صعبة تقودهم الأيام المقبلة إلى كينيا من أجل خوض مقابلة الإياب هناك، وهو الأمر الذي يجعل التعداد ملزما بأخذ اللقاء بجدية تامة من أجل الخروج بفوز مريح يسمح لهم بوضع قدم في دور المجموعات، أين وضعت إدارة الرئيس شرف الدين عمارة هدف الذهاب بعيدا في المنافسة القارية واللعب من اجل إعادة شباب بلوزداد بقوة إلى الساحة القارية، وهو الأمر الذي يسعون إلى تحقيقه عبر اجتياز بوابة غورماهيا الذي يعرف الأندية الجزائرية بعدما سبق له مواجهة اتحاد العاصمة في نفسي المسابقة، ويدرك اللاعبون أهمية لقاء اليوم، أين يسعون غلى التركيز على أطوارها والعمل على تسجيل الأهداف لتأكيد الانطلاقة القوية التي يسجلونها منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي، أين يسجلون سلسلة مباريات دون هزيمة.

وسيجد الطاقم الفني بقيادة المدرب باتريك دوما نفسه أمام قائمة طويلة من الغيابات بسبب الإصابة او عدم الجاهزية بدنيا، حيث لن يستفيد من خدمات ثمانية لاعبين دفعة كاملة، ويتعلق الأمر بكل من الثنائي تاريكات ونساخ لعدم الجاهزية، إلى جانب عيبود، كداد، ساعد، جرار، غانم وبوسليو، بينما يعود الرباعي غايا، سعيود، سالمي وخالي، إلى جانب استدعاء إسلام باكير.

عيشة ق.