أبناء العقيبة على بعد خطوة للقب الشتوي وقمة نارية في حملاوي

عيشة ق.

يختتم مساء اليوم النصف الأول من البطولة الوطنية عندما تجري مباريات الجولة 15 والأخيرة من مرحلة ذهاب الرابطة المحترفة الأولى، والتي سوف تعرف مواجهة قوية تجري على ملعب الشهيد حملاوي وتجمع فريقي شباب قسنطينة ومولودية الجزائر، حيث سيجد الوصيف نفسه في تنقل محفوف المخاطر بحثا عن نتيجة إيجابية تساعده في عدم رفع الفارق عن المتصدر شباب بلوزداد، وهي المهمة الصعبة التي تواجهه أمام المضيف الباحث عن الزاد كاملا بملعبه لاختتام الذهاب في “البوديوم”

في المقابل، يجد الرائد شباب بلوزداد نفسه على بعد خطوة واحدة من ضمان اللقب الرمزي بطل الشتاء، عندما يسعى على تحقيق الفوز على ميدانه وأمام جمهوره لما يستضيف مولودية وهران لإنهاء مرحلة الذهاب بطلا شتويا، ولا يعول تضييع فرصة إمكانية تعميق الفارق عن أقرب الملاحقين عندما يجد الوصيف نفسه في تنقل صعب خارج القواعد، بينما لن تقل قمة وفاق سطيف وشبيبة الساورة أهمية، خاصة في ظل بحث كل فريق عن الفوز، أين يعول الوفاق على تأكيد الاستفاقة وإحراز الفوز من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر واستغلال المعنويات المحبطة للزوار المنهزمين على ملعبهم في الجولة المنصرمة أمام اتحاد بلعباس، هذا الأخير يجد نفسه أمام مواجهة صعبة عندما يلاقي اتحاد العاصمة المنتشي بفوز ثمين بالديربي العاصمي أمام شباب بلوزداد.

تتوجه الأنظار إلى عاصمة الزيبان التي تحتضن قمة اندية المؤخرة بين اتحاد بسكرة ونصر حسين داي، حيث يسعى أصحاب الضيافة إلى احراز الزاد كاملا والخروج من ثلاثي ذيل الترتيب، أمام فريق منهار معنويا عقب هزيمته القاسية في الجولة الفارطة أمام المتذيل نادي بارادو، هذا الأخير يملك فرصة ثمينة لتسجيل انتصاره الثاني على التوالي عندما يستقبلا جمعية عين مليلة وقلب الطاولة في منطقة الخطر، إلى جانب ذلك يستقبل شبيبة القبائل وجمعية الشلف كل من نجم مقرة وأهلي برج بوعريريج على التوالي.

برنامج المباريات

شباب بلوزداد / مولودية وهران

اللقاء يجري على 15:00

اتحاد بسكرة / نصر حسين داي

شبيبة القبائل / نجم مقرة

وفاق سطيف / شبيبة الساورة

نادي بارادو / جمعية عين مليلة

اللقاءات تجري على 16:00

جمعية الشلف / أهلي برج بوعريريج

المقابلة تنطلق على 17:00

شباب قسنطينة / مولودية الجزائر ابتداء من 17:45

اتحاد بلعباس / اتحاد العاصمة ابتداء من 18:45