أبعدوا “الحداثة” هذه عن الدين رجاء..؟ا

بقلم : جمال نصرالله شاعر صحفي جزائري

لا يحق لنا صراحة كأمة واعية بشؤون عصرها، أن تجلب أدوات من الغرب(خاصة الأوروبية منها) ثم تحاول من خلالها أن تقلب بها علينا مقدساتنا التي ألفناها أو تم الإقتناع بها منذ قرون خاصة النص الديني ،لأن هنالك أطراف كثيرة عندنا في الجزائر تحاول أن تقلد بعض الأسماء الغربية ممن هي تنتج لنا بعض المصطلحات التابعة ووليدة الحداثة المزعومة حتى لا نقول العبثية،كالإبستمولوجيا والسيموطيقا والميتا وغيرها من المعاول التي تصلح في بيئة دون أخرى بلا شك، وتصلح لفن أدبي وروائي ومقام دون آخر.ثم تحاول استخدامها بل تعلن عن بدأ إعمالها في تراثنا وصولا إلى الدين نفسه ،مُخدشة بذلك مشاعر المليار وأزيد من المسلمين في العالم .هذا الدين كان بمكان أن يظل خطا أحمر لأنه كلام الله وليس من صنع البشر كما يذهب البعض من أشباه الملاحدة؟ا أو يُزج به في التراث كذلك كما يدعي بعض البحاثة الأكادميين..ثم ضف …لماذا ظل همهم الوحيد هو الدعوة إلى إعادة القراءة .بحجة أن التفاسير الأولى للقرآن..تصلح لعصرها ومعاصريها ليس إلا…. وما معنى إعادة القراءة(هل هو إعادة تفسيره ,,أم وضع تأويلات جديدة للآيات… أم إعادة كتابته من جديد لا قدر الله ؟ا)فهم يقولون بأن تفاسير كإبن كثير والطبري والقرطبي وابن عاشور.اجتهدوا في عصرهم وأمدونا بمفاهيم جاءت حسب قدراتهم الفكرية آنذاك.. ودليلهم أنك تجد هذا التفسير يختلف عن الآخر وهذه حجة أنها اجتهادات بشرية .ومزاجات مختلفة معرضة للنقد نفسها …لماذا يقولون بأن لكل عصر مفهومه للدين..ماذا سيضيفونه يا ترى ..هل يريدون أن ُيلبِسوا الأمة دينا جديدا حسب فهمهم وعلى مقاسهم ؟ا نحن لسنا ضد الاجتهاد والتباين في التأويلات .لأن القرآن جاء كنص بياني ولم يورد لنا فيه بأن ما قيل هو الحقيقة المطلقة وعينها بل أن معظم المسائل تُرك فيها باب الاجتهاد مفتوحا؟ا ـ لماذا هولاء وأولئك لا يفعلون نفس الشيء مع ديانات ومذاهب أخرى ..وماذا سيحدث بعدها ..هل لديهم الجرأة أن يقول لنا منهم بأن التوراة أوالإنجيل كتبها أحد البشر من الكهنة أو القساوسة . لقد فُعِل ذلك مرارا في الثقافة العربية ونقصد مع النص الديني الذي يعتبرونه تراثا معنويا شفويا منها أسماء كنصر حامد أبو زيد وفرج فودة وهاهي أسماء معاصرة أخرى تدعو لذلك على رأسهم محمد شحرور والقمني ويوسف زيدان وحسين مروة…الخ ….لماذا هذا التكالب المفرط على الدين الإسلامي والإصرار على الترويج لفهمه بطرائق هي وليدة مدارس الوجوديين وكثير من الفلاسفة المعرفين بعبثيتهم في الحياة ويأسهم الشديد إلى درجة الانتحار ؟ا كسارتر ونيتشه

وكيركرغارد ..هؤلاء الذين أرادوا إبعاد الدين كلية عن الحياة العامة للبشر .وقالوا حتى بموت الإله والعياذ به كدانتي؟ا والسؤال الأكبر هل الإسلام حقا يضايق ويخنق الإنسان ويحد من حرياته .أم أن فيه شرائع وأحكام تنظيمية هدفها الحفاظ على قدسية الإنسان نفسه حين يحافظ على قوامه ويوم يجد نفسه واعيا سليما من الخطايا والموبيقات .وسليما كذلك من الأمراض والخبائث ..أليس النصف الأكبر من القرآن هو نهي وتوجيه ودعوة إلى التأمل وإعمال العقل في التدبر في الكون .بل الدعوة الملحة على طلب العلم وكيف بين الله سبحانه وتعالى مكانة العلماء ودرجاتهم في الدنيا والآخرة..ما الذي ينقص هذا المخلوق حتى تذهب به صعلكته وتمرده إلى العصيان. أهمها إسقاط الكثير من النظريات الفلسفية على مسائل هي مقدسة لا لشيء سوى أنها من عنده تعالى… راغبين في ذلك إلى جعل الإنسان سيد نفسه .وهو الذي يحدد حتى ظروف موته وحياته؟ا(هكذا تذهب بهم هذه الشطحات) فمن أي منتوج هي الأدوات التي استعملوها… أليس هم من قالوا بأنه لا يوجد شيء إسمه خالق الكون ..هذا طرحه أحد الأساتذة الغربيين …فكان أن أجابه أحد تلاميذته (ألك يا أستاذنا الكريم عقلا ـ قال : نعم …ثم أضاف أين ..؟ا فارتبك الأستاذ واختلطت أذرعه مع أصابعه مع هسهساته ) فرد عليه التلميذ كذلك يا أستاذ لا نستطيع تحديد عقولنا فنحن نكسبها لكننا لا نستطيع ملامستها أو تشخيصها…لأنها هبة ربانية فيها إعجار..رغم أنها هي من توجهنا وتبين لنا الحق من الباطل…إن الدين الإسلامي نفسه يدعوا للحداثة والتغيير والتبصر والتأمل …فيوم سمعنا بهذه المفاهيم الحداثية رحبنا بها وكنت شخصيا من المدافعين عنها خاصة في الشعر والقصة والرواية والمقالة وفي كثير من شؤون الحياة.. إلى غاية أن قلنا كذلك مرحبا لها حتى في السيرة…لأن كثير من الأحاديث لا تتقابل أو تتناسب مع العقل والمعقول وبعض الوقائع كذلك فيها كثير من الشك ..لكن أن تصل بنا وبهم الجرأة للشك في كلام الله …فهذا مالا نقبله نهائيا..ونثور في وجه كل من حاول ذلك..لأن القرآن كما أشرنا نفسه يحث على الحداثة التي تعني التغيير والتجديد وتهذيب وتحذيق التجارب الحياتية ورسكلتها نحو الأفضل وليس التقرب من المقدسات..وففي القرآن كذلك علمانية..ولسنا بحاجة لعلمانية الغرب التي تريد إبعاد الدين نهائيا من الحياة الدنيا…ولنعتبر من حديث(أنتم أدرى بشؤون دنياكم)ألم نرى العلمانيين أنفسهم يستنجدون بالدين في شتى مصائبهم ومحنهم.. وأنتم أيها الحداثيين العرب تريدون وضع الدين في المتحف وخلق دينا جديدة وكونا جديدا…إفعلوها ..إن استطعتم.. فقط أنتم تقلدون المخالفين الأكثر شهرة حسبكم وما شهرتهم إلا زوابع من غبار سرعان ما تنهزم أمام صفاء السماء ونقاءها..وأن هذه الدعوات للحداثة هي مجرد غطاء لحجب نواياكم السيئة تجاه الدين الحنيف