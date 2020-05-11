أئمة وباحثون يحاضرون في “مجالس الرحمان ” عبر التحاضر عن بعد

في تحدي أصرت لجنة تنظيم مجالس الذكر والتذكير التي كانت تنظم تحت خيمة مواصلة تنظيم هذه التظاهرة الدينية الراقية عبر عرض محاضرات لأساتذة باحثين وأئمة وقد أثرى أئمة وأساتذة باحثون من جامعات عربية ومن داخل الوطن عبر التحاضر عن بعد الأيام الأولى لشهر رمضان الفضيل من خلال تفسير الآيات الكريمة التي تعبر عن هذه القيمة الإنسانية وبركات شهر القرءان في الحياة مع استحضار سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ود أشار المنظمون لطبعة هذه السنة من التظاهرة الدينية إلى أهمية طبعة هذه السنة لمجالس الذكر والتذكير التي تنظم عن طريق التحاضرعن بعد والتي شارك فيها وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي وعدد من الدكاترة من دول عربية وباحثون من جامعات جزائرية متخصصون في الفقه والسيرة النبوية وعلوم الشريعة.

الإمام الخطيب محمد فلاح

التظاهرة تهدف إلى تجديد الفكر الإسلامي

قال إمام مسجد “عباد الرحمان ” الشيخ محمد فلاح إن حفظ القران الكريم وتدريسه ثم إمامة الناس شكل له أهم محطة في حياته التي قال أنها في خدمة بيوت الله وتنشيط العمل المسجدي وفق نظرة الإسلام السمحة والداعية إلى العمل الصالح الذي ينفع المجتمع وهو يشرف على تنشيط جلسات الذكر بمسجد عباد الرحمان دعا الإمام الشاب إلى ضرورة الاهتمام بحفظ القران وتعليمه ونشر تعاليمه لدى الشباب معتبرا أن الإمام احد الركائز التي يقوم عليها إصلاح المجتمع ويرى أن شهر رمضان هو فرصة حقيقة لتجديد قيم التعاون والتضامن بين المجتمع الله وحفاظ القرآن وقال الإمام الخطيب إن حفظ القران وتدريسه والاستفادة من تعاليمه السمحة مسؤولية تقع على عاتق العلماء وحفاظ كتاب الله خاصة في هذا الوقت تعيش فيه الأمة هزات ويستهدف دوما أمنها وانتمائها الديني مؤكدا أن تدريس كتاب الله لجيل مؤمن متصل بدعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام من أنبل الوظائف التي يمارسها الإنسان في الوجود معتبرا أنه عمل عظيم يجب أن يستمر ويجسد بالمستوى المطلوب من قبل كل منتسب إلى هذه الأمة المحمدية خير أمة أخرجت للناس وأشار صراحة إن المؤسسة المسجدية أحد ركائز ومقومات المجتمع المسلم وهي فضاء إيماني جامع على الخير والعبادة والإصلاح بين الناس وفي شهر رمضان تمارس المؤسسة المسجدية تعزيز النشاط المسجدي ويتصل به الناس الذين يغتنمون أيام الشهر المبارك لذكر الله وتكريس قيم التعاون والتسامح في الحياة فالمسجد نواة أساسية في حياة المسلمين ودوره الديني والروحي والأخلاقي والاجتماعي هام للغاية ولا يمكن إلا أن يخدم في الأخير الحياة الدينية والأخلاقية للمجتمع المسلم فالدروس والمواعظ ليست فقط للتذكر بل للتبصر وتصويب وتهذيب السلوك وبناء المجتمع المسلم المتخلق القوي بإيمانه وانتمائه للمرجعية كانت جلسات الذكر التي يحتضنها مسجد عباد الرحمان ولازالت وهي تنظم عبر التحاضر عن بعد بمثابة الفضاء الواسع الذي جمع خيرة أئمة مستغانم وشيوخها وباحثيها وقد اجتمع الكل على حب القران واستحضار سيرة المصطفى صلوات الله عليه وسلامه بدروس ومحاضرات أبدع أساتذة وباحثون في إلقائها وقد كنا مع كل جلسة نتلو كتاب الله ونستحضر في جو إيماني قيمة الشهر الفضيل وأهميته الجو الايماني الذي يبني في الأخير قلوبا مؤمنة وأجسادا خاشعة تطلب فقط الخير والعافية والتقوى هذا وقال الشيخ محمد فلام أن الطبعة الثالثة من عباد الرحمان التي تجمع كوكبة من العلماء والمشايخ تهدف إلى تكريم العلماء والباحثين والمشايخ والأئمة الذين ينيرون بعلمهم مسار الأمة وينشرون قيم التسامح والفضل بين الناس ويهذبون من خلال المحاضرات العلمية والدنية سلوك المجتمع ويرتقون بهم إلى القيم والأخلاق الإسلامية النبيلة التي تجعل من المجتمع الإسلامي موحدا على السيرة العطرة المحمدية وينشرون قيم التعاون والتضامن معتبرا أن تنظيم الطبعة الثالثة في ظروف صعبة رسالة من المنظمين لمواصلة العطاء.

طبعات سابقة زينت ليالي خيمة عباد الرحمان

هذا وفي كل ليلة من ليالي شهر رمضان الفضيل وفي طبعات سابقة يكرم أستاذ محاضر في جلسات عباد الرحمان ويفتح نقاش واسع مع الجمهور من الحاضرين وقد كرمت لجنة التنظيم بمسجد عباد الرحمان العديد من الأئمة والأساتذة والباحثين الذين قدموا محاضرة وقد د حضرت “الوسط ” تكريم الشيخ الفاضل بلقوت حسين الذي سلم له “برنوس ” في تكريم قدمه له الدكتور والباحث في علوم الاتصال والإعلام بجامعة مستغانم العربي بوعمامة والشيخ محمد فلاح العام الماضي وقد اعتبر الإمام الفاضل مستوى المحاضرات وجلسات النقاش عالي وثري بالأفكار إذ تطرح طالبات جامعيات أسئلة على الأساتذة المحاضرين كما نشطت فرق دينية سهرات للسماع واناشيد دينية واستمع الجمهور على مدار أزيد من أسبوع لتلاوة القرآن الكريم قبل كل محاضرة تقدم على مسامع الجمهور والمشاركين في جلسات عباد الرحمان هذا ونوه العديد من الحاضرين في التظاهرة بطابع النشاط الذي يسود هذه الجلسات وبما أسست له من تقليد راق وأصيل يحفظ للناس رابطا هاما في التواصل مع تعاليم الشريعة الإسلامية والسيرة المحمدية في شهر رمضان الفضيل الذي تتزين فيه المساجد بالدروس والمواعظ وتعج فيه بيوت الله بالمصلين الذين يستثمرون في رمضان ومعانيه الراقية الداعية للاجتهاد في الطاعة وفي عبادة الله وفعل الخير ونشر قيم التضامن والتعاون والتناصح والتكافل بين أفراد المجتمع هذا وتتواصل الجلسات الخاصة بخمية عباد الرحمان إلى غاية الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل ويتطوع العديد من الشباب في تحضير أجوائها وتنشيط فعاليتها المتواصلة بأجواء دينية وعلمية وأكاديمية وهي بادرة الأولى من نوعها بالغرب الجزائري تلقى بالترحيب والتفاعل والدعم من قبل مواطنين ومثقفين وأكاديميين.

رئيس اللجنة العلمية لمجالس الذكر والتذكير بوعمامة العربي

الطبعة الثالثة تؤكد مواصلة مسيرة العطاء

هذا واعتبر رئيس اللجنة العلمية لتظاهرة “مجالس الذكر والتذكير ” الدكتور العربي بوعمامة أن تنظيم طبعة السنة كان بمثابة رسالة قوية لمواصلة مسيرة العطاء لنشاط ديني رمضاني راقي الأبعاد كرس بعدا راقيا في الولاية ومدينة الصالحين مستغانم مشيرا إلى مشاركة العديد من الدكاترة من مختلف الجامعات والهيئات الأكاديمية العربية والمحلية في المحاضرات الأولى التي تم إلقائها عبر التحاضر عن بعد منوها في ذات السياقق بتفاعل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدعم التظاهرة ومشاركة وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور “يوسف بلمهدي ” في طبعة هذه السنة التي تجري في ظروف صعبة مع “جائحة الكورونا ” واعتبر الباحث الأكاديمي رئيس اللجنة العلمية للتظاهرة أن تشكيل الضيوف المحاضرين في طبعة هذه السنة من الأسماء الثقيلة المحترمة المعروفة برصيدها العلمي والمعرفي على المستوى العربي مشيرا إلى تنويع المدخلات لإيصال الفائدة للمتابعين للتظاهرة وفعالياتها الهامة شاكرا في ذات السياق مرافقة جريدة “الوسط الجزائرية ” لطبعة هذه السنة داعيا إلى مساهمة الإعلام في دعم الأنشطة الدينية في شهر رمضان الفضيل الذي شاء قدر الله أن يأتي هذا العام على وقع بلاء ألم بالأمة سيزول بعون الله.

محمد .م