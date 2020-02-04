آن الأوان لبعث مؤسسة عبد الحميد مهري

أكد الإعلامي و المخرج الفيلم الوثائقي حول المجاهد عبد الحميد مهري فاروق معزوزي أنه آن الأوان لأن تكون لعبد الحميد مهري مؤسسة تدرس وتحلل آثاره السياسية و ذلك نظرا لاتزانه ،رصانته ،حكمته وتبصره في تحليل الواقع السياسي ..

و أشار ذات المتحدث لدى استضافته في منتدى يومية الوسط إلى أن الصفات التي يتمتع بها المرحوم عبد الحميد مهري من صدق وأمانة وعدل ونزاهة وحكمة واستشراف هي بمثابة كنوز يجب استخراجها و تحويلها إلى مقاربات سياسية.

و ذكر الإعلامي ،أن مهري ترك وراءه أهم المقولات حول التغيير في الجزائر مستشهدا بقوله ان التغيير الحقيقي‮ ‬هو تغيير الأنظمة السياسية وليس الأشخاص‮‬

و أضاف في ذات السياق ان مهري كان و بقي يبدي المشورة ويقترح حلولا في مختلف المراحل التي مرت بها البلاد، آخرها رسالته وجهها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فيفري 2011.

وتوجه برسالة بتاريخ السادس عشر من فيفري 2011 إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة حول الوضع السياسي في البلاد، ودعا فيها إلى تقييم نقدي شامل لنظام الحكم وممارساته منذ الاستقلال.

كما دعا في رسالته إلى إقامة نظام حكم ديمقراطي حقيقي قادر على حل مشاكل البلاد والإسراع بإزالة كل القيود التي تحول دون حرية التعبير أو تحد منها.

وقال ضيف منتدى يومية الوسط أن الفقيد مهري أعطى المثال للجزائريين في جميع حالاته عندما كان رجل دولة، وأعطى المثال ، وهو مهمش حيث كان إنسانا يتمتع برزانة ولم يشتكي تهميشه برغم علاقاته الطيبة .

و كان الرجل يدافع عن أفكاره و رجلا حكيما فقد عارض مهري توقيف المسار الانتخابي سنة 1992، وشارك فيها حزب جبهة التحرير الوطني.

دبلوماسي ناجح

كما أشار ذات المتحدث إلى الحنكة الدبلوماسية التي كان يتمتع بها الراحل وأكد المخرج التلفزيوني فاروق معزوزي أن الراحل عبد الحميد مهري حقق نجاحا دبلوماسيا كبيرا في البلدان التي عمل بها ،و خصوصا في المغرب .

وأوضح ذات المتحدث أن مهري كاد أن يسوي قضية الصحراء الغربية ونجح في جمع الطرف المغربي و الجزائري بمنطقة “بزوج بغال إلا أن التطورات التي حصلت بعد ذلك آلت دون تسويتها.

وفي ذات الصدد أشار معزوزي أن الراحل مثل الدولة الجزائرية أحسن تمثيل عندما كان سفير في فرنسا وكان يحظى باحترام كبار المسؤولين الفرنسيين.

و من جانب آخر تطرق ضيف يومية الوسط إلى مولد ونشأة الراحل و كذا المناصب التي تقلدها وللإشارة عبد الحميد مهري هو من مواليد الخروب بقسنطينة ، عرف سياسيا بميولاته القومية العربية التي تعود إلى طبيعة تكوينه، حيث كان حافظا للقرآن الكريم .

و بخصوص المناصب التي تقلدها فهي كثيرة حيث عين أمينا عاما لوزارة التعليم الثانوي 1965 و1976، ثم وزير الإعلام والثقافة في مارس 1979، حيث نجح في إعادة الاعتبار للثقافة كعنصر فاعل في حركة المجتمع، ويشهد له كل من عرفه في تلك الفترة، حيث كان دائما إلى جانب المثقفين حتى وإن اختلف معهم. كما شغل مهري أيضا منصب سفير الجزائر في فرنسا 1984 و1988 ومنصب سفير الجزائر في المغرب قبل أن يتم استدعاؤه إلى الجزائر وتسند له مهنة تولي الأمانة الدائمة للجنة المركزية ثم منصب الأمين العام للحزب، قبل أن تتم الإطاحة به بعد المؤامرة العلمية .

و من جهة أخرى و بخصوص عمله حول المجاهد عبد الحميد مهري قال أنه يحتوي على خمسة أجزاء، يتقصى فيها مسار الحكيم النضالي من المولد إلى الموعد، والذي ناهز نصف قرن ونيف من الكفاح والنضال حول قضايا الأمة، حيث رصد مآثره الفكرية ومواقفه السياسية، بدءا من رياح الحركة الوطنية إلى رحم الثورة التحريرية، مرورا بعهد الاشتراكية وشطط الأحادية، إلى نزق التعددية ومعركة الديمقراطية، وانتهاء بأتون الأزمة الأمنية وكواليس المؤامرة العلمية، في مسيرة حافلة بالمواقف الصلبة، وثرية بالأطروحات الفكرية الجادة، والاجتهادات السياسية الراشدة.

وقال معزوزي بان الحميد مهري هو مدرسة سياسية قائمة الأركان وعابرة الأوطان، فواجبنا كجيل الاستقلال كإعلاميين مهنيين أن نشتغل على الصحافة الاستقصائية أن نؤرخ كإعلاميين لهذه الشخصيات.

ف.نسرين