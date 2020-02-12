آن الأوان لإعلان دولة فلسطين في الأرض المحتلة

نريد تحركا عربيا موحدا للضغط على الإدارة الأمريكية

الأولوية لرأب الصدع الداخلي

قال السفير الفلسطيني بالجزائر ” أمين رمزي مقبول ” أنه آن الأوان لإعلان قيام دولة فلسطين على الأرض ، باعتبارها دولة تحت الاحتلال ، مشددا على تمسكهم بإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أرض دولة فلسطين، التي اُحتلت عام 1967 بكامل خطوطها.

وشدد ذات المتحدث خلال استضافته أمس في منتدى جريدة الوسط على ضرورة استكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67 كما وردت في قرارات مجلس الأمن مبرزا أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير في مواجهة هذه المؤامرة.

و بخصوص صفقة القرن أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر، أن خطة السلام الأمريكية “صفقة القرن”، لن تمر طالما أن هناك شعبا يقاوم، وقيادة ترفض القرارات المتجاهلة للحقوق الفلسطينية المشروعة.

كما أكد ضيف يومية الوسط أن القيادة الفلسطينية وشعب فلسطين سيواصلون العمل على كافة الأصعدة وفي الأمم المتحدة وكل المحافل الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية.

هذا منهجنا في المرحلة الحالية

أشار السفير الفلسطيني إلى خطورة و دقة المرحلة التي تمر بها فلسطين ،مفيدا أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات عملية تتمثل في الحسم وحشد كل الجهود والإمكانيات وإقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية وأهمية تعميق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتطوير أشكال المقاومة الشعبية.

كما شدد ذات المتحدث ،على ضرورة استعادة الوحدة الداخلية لمواجهة كل التحديات والاستراتيجيات الصهيونية التي تواجه المنطقة و توحيد كل الطاقات و الجهود الفلسطينية وكذا إنهاء حالة الانقسام والاتفاق على برنامج كفاحي لإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن.

كما أشارالسفيرأمين رمزي مقبول انه من بين خططنا هم جمع مواقف عربية و دولية وقال جمعنا الموقف العربي الصدر عن ملتقى خارجية الدول العرب و الموقف الإسلامي و كذا الموقف الإفريقي حتى مواقف دول عالمية على غرار الاتحاد الأوروبي و الموقف الروسي ، الصيني و غيرها من دول العالم مشيرا أن الخطة لم يتم تأييدها علنا إلا من طرف أمريكا و الكيان الصهيوني.

نريد تحركا عربيا موحدا للضغط على الإدارة الأمريكية

دعا السفير الفلسطيني بالجزائر إلى تحرك عربي موحد مشددا على ضرورة أن يكون موقف إجماع و قال انه لو استعرضنا مواقف الدول العربية على انفراد لوجدنا معظمها بيانات مهذبة .

وفي ذات الصدد نادى السفير الفلسطيني بإعادة تأكيد الموقف العربي المشترك الواحد الموحد تجاه هذه الصفقة وذلك للضغط على الإدارة الأمريكية .

كما انتقد عدم تنفيذ قرارات القمم العربية، واعتبرها مشكلة الجامعة العربية، تتخذ قرارات بشأن الحق الفلسطيني وبشأن دعم القدس وغير ذلك ولكن عندما يكون هناك موقف لا تنفذه ، واستدل بقرار في القمم العربية والإسلامية الذي ينص على أنه أي دولة تنقل سفارة من تل أبيب إلى القدس يتم مقاطعتها، نقلت أمريكا سفارتها إلى القدس لم تقاطع و لم تستدع حتى السفير.

ترامب ليس سياسيا و ينفذ أجندة خاصة

و بخصوص الرئيس ترامب و سياسته و تقلباته قال أمين رمزي مقبول،أن ترامب هو مجرد صنيعة ليس سياسي ولا ديبلوماسي وهو متقلب ويتحكم فيه مستشاروه الصهاينة حول قال المستشارون حول ترامب وهم جزء لا يتجزأ من الحركة الصهيونية في الإدارة الأمريكية

موضحا أنه في أربع لقاءات جمعته مع الرئيس محمود عباس وافق على كل شيء بما في ذلك حل الدولتين، وبما في ذلك إقامة دولة فلسطينية على أرض 1967، وغيرها لكنه غير موقفه بعد شهرين وفق إملاءات اللوبي اليهودي صهره كوشنرو فريمان و غيرها من قادة صهاينة و غيره من حاشيته مشيرا أنها تستند إلى أجندة خاصة بهم .

و للإشارة كانت قد قوبلت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط برفض فلسطيني و عربي و عالمي قاطع و كذا استهجان من طرف دول العالم .

ف.نسرين