آندي ديلور: لن أغادر مونبلييه هذا الموسم 

أكد الدولي الجزائري آندي ديلور، بأنه يريد البقاء مع فريقه الفرنسي مونبلييه، ولا يرغب في مغادرته في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال ديلور في تصريحات صحفية: الآن، يمكنني أن أقول إنني أريد أن أبقى في الفريق وسأبقى 100 من المائة، أنا أعرف ما أتحدث عنه، وهذه هي الحقيقة، أريد أن ألعب في أوروبا مع مونبلييه، وسأبذل قصارى جهدي للبقاء “.

من جانبه أفاد رئيس نادي مونبلييه الفرنسي لوران نيكولان، أنه لم يتلق أي عرض بشأن هدافه الجزائري آندي ديلور، لكنه لا يضمن بقاءه خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وقال رئيس نادي مونبلييه لوران نيكولان لقناة أر أم سي سبورت الخميس: حتى الآن، لم أتلق أي عروض بشأن آندي ديلور، ولا أضمن بقاءه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويواصل هداف مونبولييه تألقه رفقة مونبلييه حيث فاز باللقب الفخري كأحسن لاعب في فريقه الفرنسي، لشهر ديسمبر الماضي،حيث سجل معه 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة هذا الموسم