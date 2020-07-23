شاركت اليوم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وكذا ممثلي المؤسسات السياحية كل من مجمع فندقة،سياحة وحمامات معدنية ” Ghtt” ،الديوان الوطني للسياحة “Ont” المؤسسة الوطنية الجزائرية للسياحة “Onat” والوكالة الوطنية لتنمية السياحة “Andt” اضافة الى ممثلي الاسرة الاعلامية في دورة تكوينية افتراضية ولاول مرة والمنظمة من طرف اللجنة الاقليمية لافريقيا والتابعة للمنظمة العالمية للسياحة “UNWTO” لطرح آليات وميكانيزمات تسيير قطاع السياحة في ظل الازمات .

اين سجلت مشاركة اكثر من خمسة وخمسين مشارك من مختلف الدول الافريقية وذلك عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد .

تم اختيار هذا اليوم التكويني الافتراضي من خلال عملية سبر اراء المنظمة بشان برمجة مواضيع ذات الاهمية القصوى

ضمن جدول اعمال منظمة السياحة العالمية لافريقيا المنعقدة بمناسبة الاجتماع الافتراضي الثالث والستين للجنة الاقليمية لافريقيا التابعة لمنظمة السياحة العالمية يوم 8جوان الماضي .

حيث نشط هذا اليوم خبراء مختصين في كيفية التعامل وتسيير الازمات وايضا ادارة عملية الاتصال بدقة وبصفة آنية .

تطرق المشاركون الى الجانب النظري وذلك بمعالجة اساسيات ادارة الازمات وختم اليوم التكويني بتمارين تطبيقية لايجاد حلول لازمات وهمية وكيفية تسييرها .

يعتبر هذا النوع من الورشات التكوينية الافتراضية مبادرة قيمة تنتهجها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لدعم الاستراتيجية الاتصالية لتبادل الخبرات وتعزيز قدرات المختصين في ادارة هذا النوع من الازمات .

س.ي