آفة تسييس التاريخ

بقلم احسن خلاص

لم ينته الجدل القائم حول ما إذا كان من الجائز توظيف التاريخ في الصراع السياسي أم أنه يجب أن يضاف إلى المقدسات والثوابت التي لا يجوز الخوض فيها باعتبارها إرثا مشتركا بما فيه من تناقضات وما يحمل نقله من شبهات تزوير ومخاطر انحياز إيديولوجي، من منطلق أن التاريخ يكتبه المنتصرون، بل يُكتب ليسوق تبريرات إيديولوجية تسوغ هيمنة الأقوياء على الضعفاء. وقد بين فيلسوف التاريخ عبد الرحمن بن خلدون في زمانه هذه الإشكالية بوضوح عندما أكد أن الخبر كاذب بطبيعته أي ميال إلى التسييس بتعبير آخر. وقد أظهر بالحجة العلمية زيف ما تركه المؤرخون من قبله.

لا يمكن إذًا فصل المادة التاريخية عن الصراع السياسي مهما بذلنا من جهود لتوخي الموضوعية والبحث المتأني والمضني لافتكاك نزر من الحقيقة وسط ركام من الزيف الذي هو خلطات يحضرها المنتصرون ليقيموا بها صرح انتصارهم ويثبتوا بها دولهم ونظام حكمهم أو جمل اعتراضية يضيفها المنهزمون. ولأن ديدين السياسيين هو الاستثمار في كل الفرص والممكنات من مخبر التاريخ فإنه لا عجب في أن تتحول المادة التاريخية إلى حلبة للصراع السياسي بل قد تطفو إلى أولى اهتمامات السياسيين لاسيما عندما يكون التاريخ البعيد أو القريب محل اهتمام أكثر الناس في المجتمع.

ولأننا مجتمع لا يزال يطرح على بساط النقاش ما يفترض أنه ثوابت مجتمع ودعائم بناء الأمة من لغة ودين وانتماء جغرافي وتشكل انتربولوجي وإثني عبر التاريخ فإنه يصبح من حق السياسي الخوض في هذا الإرث ليظفر منه بنصيب من القراءة والتأويل في خدمة ما يصبو إليه وما يطمح إليه في المستقبل من مكانة. لذا تجد من أطراف المعارضة من لا ينصب اهتمامه على اختلالات برامج التنمية وعيوب التسيير وفشل السياسات الحكومية بل يذهب للاستثمار في الأسس التي بنى عليها النظام الحاكم إيديولوجيته والثوابت التي يقف عليها لإحداث إجماع حوله فيعيد العداد إلى الصفر ويتدحرج بالنقاش العام إلى بداياته الأولى.

هذا ما يعيشه الجزائريون عادة عندما تحل بهم الأزمات وتواجههم المعضلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الموضوعية مثل هذه التي نعيشها متتابعة منذ ما يقرب من عشر سنوات. وعادة ما تبادر السلطة نفسها لتوجيه النقاش العام نحو استحضار مسائل الهوية عندما يشتد الضغط عليها حول مسائل تتعلق بسوء التسيير أو بفساد النظام أو بفشل السياسات ونكث العهود بالتنمية وتحقيق المطالب أو بمطالبة المجتمع برحيل أفراد النظام جميعا كما حدث مع الحراك.

تصبح المادة التاريخية إذًا مادة خصبة عندما لا يجد أهل السياسة من سلطة ومعارضة ما يقولونه للناس وعندما تتغلب المشكلات الموضوعية على الجميع مثل ما هو الحال مع ما نعيشه من أزمة صحية رهيبة وما ينجر عنها من معضلات اجتماعية واقتصادية إذ يفضل الكثير ممن ترتبط بهم مسؤولية البحث عن الحلول واقتراح السبل للخروج منها أن يفروا نحو الهوية والتاريخ كملجأ يختبئون فيه حتى تمر العاصفة وقد لا تمر دون أن تخلف خسائر لن ينفع في جبرها ترجيح هذا أو ذاك من القراءات القائمة للأحداث التاريخية.

وإن كان استحضار التاريخ محمودا في سبيل تعليم الأجيال المقبلة بطولات الأجداد ومآثرهم ومآخذهم للاعتزاز بالمنجزات وأخذ العبرة من العثرات فإنه يعبر عن الإفلاس السياسي عندما يصبح أداة تراشق في هذا الزمن الصعب الذي تواجهنا فيه مشكلات حقيقية وواقعية تهددنا في قوتنا ومعاشنا وحياتنا كلها، ثم تجد من يتمتع بهذا التراشق ويتلذذ بإثارة مسائل من هامش التاريخ وقضايا مبتذلة لا تقدم ولا تؤخر في مسار البلد ورهاناته الصعبة.

من هذه التراشقات تلك التي أثارها تصريح لنجل العقيد عميروش نور الدين ايت حمودة الذي لم يجد ما يثري به النقاش في زمن الكورونا وبعد غياب طويل عن الساحة في الوقت الذي اندلع حراك شعبي عارم إلا الحديث لصحيفة إلكترونية عن ما أسماه تزوير جمعية العلماء المسلمين لبيان أول نوفمبر بإضافة البسملة في مقدمته. ولأن مثل هذه الأحاديث فيه مزيج من التوابل الدينية المختلطة بالتاريخ فإنه صار محل جدل أثار به الساحة حيث وجد فيه الغائب فرصة للعودة والقضاء على البطالة السياسية التي فرضت عليه بعد استقالته من حزبه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بعد خلاف عميق مع زعيمه السابق سعيد سعدي. وقبل هذا أعيد إلى الساحة بشكل مقصود تسجيل يعود لأكثر من عام للمؤرخ محمد لمين بلغيث نسب فيه انطلاق الثورة التحريرية للرئيس المصري جمال عبد الناصر وقد صار هذا الكلام منطلقا لمناوشات وتراشقات لم تفد التاريخ ولا الجزائر بل كرست المأساة الملهاة التي صرنا نتخبط فيها فتلهينا عن الاهتمام بالمسائل الجوهرية والحقيقية التي تعترضنا.

لقد انطلقت الجزائر في حوار مع فرنسا الاستعمارية حول الذاكرة المشتركة وقد تجد المادة التاريخية مجالا خصبا للنقاش بما يسمح لنا بمواجهة مستعمر الأمس بالحقائق حول الجريمة الاستعمارية ويتيح فتح صفحة من السلام التاريخي مع هذا البلد الذي تربطنا به علاقات تاريخية وموضوعية لم نخترها بل فرضها الواقع الجغرافي والموروث الثقافي واللغوي. إذ ينبغي أن ندع السياسيين يلتفتون إلى مشكلات الراهن ونترك النقاش حول التاريخ للمؤرخين الذين صاروا آخر من يتكلم في التاريخ.