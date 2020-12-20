آفة التحرش.. المعركة الصامتة”

بقلم الدكتورة: إيمان أمحمدي



تحرش! مُفردة ذكرها يستحضر لدينا معان كثيرة، ويصير الأمر أصعب عندما نرددها مُعرفة مُركبة “التحرش الجنسي” كأن الأمر هذه المرة ارتبط بالجنس نفسه، وبأبعاده التى تتعدى المستوى البيولوجي إلى المستويات الإجتماعية ،والسياسية والإقتصادية ،والدينية والنفسية، وبالتالي تأثيره المباشر على الفرد روحيا وجسديا ،ونفسيا.

يخبرنا علم الأنثروبولوجيا، الذي يعتبر الجنس واحدا من أهم جوانب الحياة البشرية وأكثرها جوهرية، عن المجتمعات في العصور الماضية، مثلا قبل ثلاثة عشر قرنا، تحديدا في العصور الإسلامية الذهبية، كان العرب يحترمون الجنس ويضعونه بكل ما يتصل به في مكانه المناسب الصحيح، خلافا للمجتمعات المعاصرة التي تميل إلى إحاطته بكل أنواع الإستنكاف والصمت العلمي والتربوي. في هذا الصدد يقول المؤلف فتحي سلامة “مالا يوجد-مفهوما- لايوجد أبدا! فيضطر إلى الدلالة على نفسه في أشكال قولية وسلوكية متنوعة، مثل المزاح والنكتة” اضيف هنا التطرف الذي ينتشر كانتشار النار في الهشيم، مخلفا أشكالا عديدة للفساد المعنوى الأخلاقي.

من ذلك التحرش الجنسي، فنحن نواجه تصاعدا مستمرا في مستوى هذا السلوك كلما زاد اصرارنا على تجاوزه بصمت، بل و توجيه الاتهامات للطرف الواقع عليه الجرم، دون ادراك لفظاعة الأمر، والمعاناة الحقيقية التي يتركها داخله. مما يسمح لي بطرح أسئلة -برأي- تستحق أن تطرح يوميا، هل تعرضت أو تعرضتِ للتحرش؟ ممكن في الطفولة أو البارحة أو قبل سنة أو سنتين! والأهم هل تعاملت مع الموضوع؟

صحيح مازالت الأنثى أكثر من يقع ضحية هذا الجرم، لكنه ممتد أيضا وبشكل واسع مخيف للذكور.

في المدرسة وأقسامها، بين أروقة الجامعة ومكاتبها، حتى الشوارع وأحيائها، وبأسف شديد أقول داخل البيوت وأسرارها، تُكتم صرخات أطفال وأخرون بالغون، يتعرض الإنسان فيهم لانتهاك قدسية جسده، من ثم يكون عليه الصمت والحذر، على الرغم من معرفته بتجريم القانون لما تعرض له، لكنه يفضل ربما خوفا من المجتمع، الذي لو تحدثنا عن المرأة فيه يرد بتفاخر و ازدراء هي السبب، طالما هذا لبسها وتلك زينتها، ومشيتها، وضحكتها، محولا المشكلة عن محورها الرئيسي، ربما يختار السكوت لغياب الأدلة، أو عدم ثقة في القانون، يقرر فقط خوض الحروب المندلعة في نفسه لوحده.

مالا يعرفه المجتمع، ولا حتى ضحية التحرش الجنسي، بأن تلك الكلمات الملقاة عليه هنا وهناك، من طرف متربص غريب مُراده اشباع جوعه النفسي بانتهاك خصوصية جسد رأى أنه أضعف منه، كما قد يتجرأ على لمس أجزاء فيه، أو ارسال اشارات متضمنة إيحاء جنسي، ليست بالأمر الهين الذي يمكن تجاوزه كما تتجاوز ثرثرة الأخرين عن حياته العملية، أو حتى الخاصة بزواجه، وطلاقه، وانجابه.

فلتسمح لي أيها القارئ بأن أقول لك، لأي درجة من البؤس يصل الضحية؛ فهو بعد الاعتداء زُعزع سكون وهدوء روحه، بشكل يجعله يتهشم مثل بلورة صنعت في الصين، بقسوة ولوم نفسه يصير أسير يوميا لحالة من الغضب والخوف واللاأمان، الذي يصاحبه شعور بالإذلال والكآبة وفقدان السيطرة على أقدس مايملك. بذلك يأخذ اللاواعي زمام الأمور متحكما في بناء حصن حماية بالداخل، أيا كان شكله، سواء مضاهي لسور الصين العظيم أو لستارة مسرح رقيقة، كل الأحداث الدائرة بداخلها متشابهة وان اختلف شكل الحصن، فهي توقعه يوميا في مصيدة ألام نفسية رهيبة، جل ما تصنعه به هو ايقاف يا نموه عاطفيا عند الحدث ذاك، يا جسديا في بعض المناطق فيه، أو كلاهما معا، أعرف حالة قالت بالحرف أتمنى لو خلقت رجلا، فقدت هويتي!

هذا بحد ذاته خطير، واخطر بكثير مما نتصور، عندما تختلط تجربة شخصية مؤلمة مثل التحرش مع تعريفه لذاته، لتعطيه مفهوما عن جسده وعاطفته وعن حياته عموما، لتشتبك بالاطار الثقافي والاجتماعي، كيف سيساهم الفرد بعد ذلك في غرس القيم لدى الأجيال القادمة؟

قد يتبادر في ذهنك الآن هل الأمر أبدي؟ إذا لاخلاص؟

يمكن الإجابة عن ذلك بالقاعدة الفرويدية التي تقول باللاواعي كمركز اهتمام، فالانسان كما يبني واقعه في علاقة أساسية مع رغباته المكبوتة ومخاوفه، بإمكانه مهما كان الذي فقده في طفولته أو كُسر بداخله يوما ما، التعامل معه باعادة بناء الداخل، في لحظة اعتراف ووعي منه سينمو متخطيا تلك المعارك، أن يتعلم الانضباط مع نفسه، وحل ألغازها بتفهمها واحتوائها بالأمان المطلوب للوقوف بخطوات واثقة نحو العلاج والاستشفاء.

والفرد ليس كيانا منعزلا عن المحيط، بل هو في تبادل للأدوار معه مذ وُجد على هذه الأرض، تنتهي كل الجرائم، ومن بينها التحرش الجنسي عندما يقوم الفرد بصناعة نفسه من جديد، عندها سيبدع في بعث الثقة في أجيال تستطيع أن تقول للمتحرش توقف؛ فكرامة جسد الانسان خط أحمر عليك التوقف عنده، بل وعليك حمايته لأنك في النهاية إنسان، والإنسان قبل كل شيء قيم وأخلاق.