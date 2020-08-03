آدم أوناس معروض على ناديين من الكالتشيو

ج.ن

يخطط نادي نابولي الإيطالي إلى التخلص من الدولي الجزائري آدم وناس بأي طريقة كانت، حيث بات يشكل عبئا ثقيلا على إدارة النادي، كيف لا وهي التي عرضت خدماته، على ناديي بارما وبينيفنتو، مما يؤكد بأن عودته الى نابولي مُستحيلة حاليا.

وأشارت وسائل إعلامية إيطالية، بأن الفريقين السالف ذكرهما، لم يُبديا إهتماما كبيرا لترسيم الأمور مع الجناح الطائر في هذه الفترة.

وتؤكد هذه المعلومة، بأن بطل إفريقيا سيجد صعوبة كبيرة لتسويق نفسه خلال الميركاتو الجاري، بعد سقوط أسهمه بشكل غير مسبوق.

يُذكر بأن نابولي، يُحاول من جهته التخلص من الجناح الطائر، بإعتباره لا يدخل في حسابات المدرب جينارو غاتوزو.

ويسعى نابولي لاستغلال ورقة الجزائري وناس كأفضل ما يكون خلال الميركاتو الصيفي القادم، باعتباره لاعبا واعدا للغاية وترى فيه عدة أندية خامة مبشرة تحتاج لصقل خبراتها فقط من أجل التألق، إلا أنها لم تنجح لحد الآن في تسويقه أو بيعه لأي نادي جديد.

ويرتبط وناس، الذي نشط في الموسم الماضي في نطاق الإعارة مع نيس الفرنسي، بعقد مع نابولي يمتد حتى سنة 2022، ولا يخطط الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب “البارتينوبي” لاستعادته في الموسم الحالي، بسبب عدم اقتناعه بقدرته على تقديم الإضافة للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويجمع عديد الملاحظين في إيطاليا على أن وناس يملك موهبة خارقة للعادة، غير أن ما يحتاجه هو توظيفها لصالح المجموعة، والتخلص من اللعب الفردي الذي يطغى على أدائه، وسبق للجناح الجزائري أن شارك في 39 مباراة مع فريق الجنوب الإيطالي في مختلف المسابقات أسهم فيها بـ6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.