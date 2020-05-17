آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم.

تسبب تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19” حتى الآن في وفاة أكثر من 311 الف شخص في مختلف أنحاء العالم، وإصابة نحو خمسة ملايين شخص.

وبحسب آخر إحصاية لجامعة “جونز هوبكنز”، اليوم الأحد، بلغ عدد الوفيات في مختلف بلدان العالم 311 ألفا و824 شخصا، فيما تم تسجيل حوالي 4.6 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات التي بلغت 88.7 ألف حالة، وكذلك من حيث عدد الإصابات حيث تم تسجيل نحو 1.5 مليون إصابة.

وفي المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات تأتي بريطانيا التي حصد فيروس كورونا فيها حتى الآن أرواح 34500 شخص، فيما بلغ عدد الإصابات فيها 241 ألف إصابة.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا حتى الآن نحو 32 ألف حالة، فيما تجاوز عدد المصابين 224 ألف مصاب، وفي المرتبة الرابعة نجد إسبانيا حيث سجلت 27563 حالة وفاة وأكثر من 230 ألف إصابة حتى الآن، ثم فرنسا حيث حصد فيروس كورونا أرواح 27532 شخصا وأصاب نحو 80 ألفا آخرين.

هذا ولا تزال أعداد الوفيات والإصابات في مختلف مناطق العالم في ارتفاع مستمر، وسط غياب لقاح ينهي هذه الجائحة، وتوقعات خبراء ومختصين بأن اللقاح لن يكون جاهزا قبل سنة ونصف السنة.

“الصحة العالمية” تحدد شرطا للتقييم النهائي لنسبة الوفيات بالجائحة

صرح مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا بأن تقدير مستوى الوفيات مهمة صعبة فيما يخص عددا كبيرا من الأمراض، وأن عدوى فيروس كورونا كوفيد-19 ليس استثناء في هذه الحالة.

وأضاف مكتب المنظمة في تعليق لشبكة RBC الإخبارية الروسية نشر اليوم الأحد: “من أجل إجراء تقييم نهائي لمعدل الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 ككل، لا بد من انتظار مزيد من الدراسات لبيانات الوفيات على النطاق العالمي”.

وتابع: “بشكل عام ، يعد تقدير معدلات الوفيات تحديا كبيرا بالنسبة للعديد من الأمراض. على سبيل المثال ، تعتمد منظمة الصحة العالمية النمذجة العلمية لإعداد تقاريرها العالمية الخاصة بتقدير عدد الوفيات الإضافية التي يمكن أن تكون ناجمة عن الإنفلونزا، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن ليس كل من يموت ولديه أعراض الأنفلونزا، يتم اختباره للكشف عن الفيروس”.

جاء تعليق مكتب موسكو لمنظمة الصحة العالمية بطلب من RBC على خلفية تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” في وقت سابق تحت عنوان “الخبراء يتساءلون لماذا لم يقتل فيروس كورونا مزيدا من الروس؟”، وأشار إلى أن نسبة الوفيات الناجمة عن كورونا في روسيا أقل بأضعاف من مثيلاتها في دول أخرى ذات المستوى المشابه للإصابات، وزعم أن الصحة العالمية “تتفاوض” مع السلطات الروسية حول الإحصاءات الرسمية لمستوى الوفيات.

أوباما ينتقد إدارة ترامب في تعاملها مع أزمة كورونا

تحدث الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إلى طلاب في حفل تخريج افتراضي، في كلمة علنية نادرة منذ بدء فيروس كورونا، انتقد خلالها بشكل غير مباشر إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ولا يهاجم الرئيس الديمقراطي السابق عادة دونالد ترامب بالاسم علنا، لكنه وجه انتقادات ضمنية له في أغلب الأحيان.

وفي رسالة تهنئة تم بثها خلال حفل مساء أمس السبت لخريجي “شبكة الكليات والجامعات السوداء تاريخيا”، تحدث أوباما عن وباء كورونا المستجد.

وقال: “قبل كل شيء هذا الوباء قضى أخيرا على فكرة أن العديد من مسؤولينا يعرفون ماذا يفعلون”. وأضاف أن “عددا منهم لا يحاولون حتى التظاهر بأنهم مسؤولون”.

وأكد أوباما على أن الأزمة الصحية كشفت اللامساواة التي يعاني منها الأمريكيون السود، معبرا عن استيائه من قتل أحمد أربيري، من بدون أن يسميه.

الصين تسجل 5 إصابات جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي الصيني سجل 5 حالات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أمس، نزولا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وكانت حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارج، بينما تم تسجيل ثلاث حالات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات المسجلة دون أعراض انخفض إلى 12 من 13 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82947، بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634.

تسجيل أكثر من 10 حالات بكوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) اليوم الأحد.

وكانت 6 حالات من بين الـ 13 حالة الجديدة، لانتقال العدوى داخليا و7 حالات وافدة من الخارج.

وأعلنت سلطات الصحة العامة اليوم أن البلاد أبلغت عن 13 حالة إصابة جديدة حتى منتصف ليل يوم السبت مقارنة مع اليوم السابق له ليرتفع الإجمالي إلى 11,050 حالة.

لهذا، فإن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة تخطى اليوم الأحد حاجز الـ10 إصابات مرة أخرى.

يشار إلى أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة لم يتجاوز الـ 10 حالات في الفترة من 29 أبريل إلى 7 مايو، غير أنه تخطى حاجز الـ 10 حالات منذ وقوع العدوى الجماعية في ملاهي ليلية في إيتوان في سيئول.

السعودية من الأقل في نسبة الوفيات في العالم

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، أن المملكة من الأقل في نسبة الوفيات ونسبة الحالات الحرجة في العالم جراء جائحة كورونا، وهذا مقياس للعمل الطبي.

وقال الوزير: “عندما يأتي طلب المشاركة في مكافحة جائحة فيروس كورونا من كل ممارس صحي أعرف أن أبناء هذا الوطن لديهم من الإخلاص والوفاء الشيء الكثير”.

وأضاف، أنه “من أول يوم في هذه المرحلة الصعبة كنت على ثقة أن العاملين في القطاع الصحي سيكونون على قدر عال من المسؤولية والكفاءة وهذا ما أراه يوميا”.

وتجاوز إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية حاجز الـ50 ألفا، والوفيات أكثر من 300 حالة وفاة.

الهند.. 120 وفاة ونحو 5 آلاف إصابة جديدة

ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، في الهند، بـ 4,9 ألف، مقابل 3,9 ألف خلال اليوم السابق، لتبلغ بذلك الحصيلة 90927 مصابا.

وشهد معدل الوفيات ارتفاعا أيضا بعد تسجيل 103 حالات حسب الإحصائية المنشورة أمس السبت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2872.

وتماثل للشفاء ما مجموعه 34108 أشخاص، بزيادة 3956 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب بيانات أعلنتها وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم الأحد.

وكانت الحكومة الهندية قد فرضت نظام العزل العام منذ 25 مارس، ومددته عبر مراحل حتى اليوم 17 مايو، ومن المتوقع تمديده لفترة إضافية، وسط تزايد عدد الإصابات، رغم شروع السلطات في تخفيف بعض إجراءات العزل، لا سيما في المناطق الأقل إصابة بالفيروس.

علماء: كورونا فاجآنا بقدرته على الفتك بأعضاء بشرية أخرى غير الرئتين!

تؤشر الأعراض الجديدة عند المصابين بالفيروس التاجي والمتمثلة بطفح جلدي، إلى تلف الكلى وعدد من الأعضاء الأخرى، لذلك يضطر الأطباء لدراسة مدى تأثير العدوى على كامل جسد الشخص المصاب.

أفادت بذلك كبيرة الأطباء في المستشفى رقم 52 في موسكو، البروفيسورة ماريانا ليسنكو، السبت.

وقالت في مقابلة مع برنامج، نيللي عسكر، تحت عنوان “خطورة الفيروس” الذي أذيع اليوم على قناة روسيا -1 التلفزيونية، إن “الفيروس يغير مظاهره وأعراضه بشكل مفاجئ، إذا جاز التعبير. فهو ينخر البطانة في الأوعية الدموية الصغيرة، كما يغشي الجلد بمظاهر الطفح أيضا،

وبالطبع هذه الأعراض المفاجئة لا يمكن إلا أن تكون مقلقة، لأن هذا يشكل مؤشرا على اختراقه الكلى والأعضاء الداخلية الأخرى التي تعتمد عليها بالتأكيد دورة الدم في الأوعية الدقيقة”.

وأضافت:”هو لا يفتك فقط بالرئتين، ولكنه يهتك كذلك أعضاء أخرى في الجسم، والآن نحن نحاول دراسة ذلك، لأننا لم نصادف في ممارستنا الطبية، هذا العدد الهائل من الهتك والفتك لفيروس واحد لا يرى بالعين المجردة”.

وفقا لها، فإن سيرورة وإجراءات هذه الدراسة صعبة إلى حد ما، لأن الأطباء لا يستطيعون أخذ خزعة من المرضى المصابين بأمراض خطيرة. وبالتالي يستخدم المتخصصون مورفولوجيا المرضى المتوفين، وأيضا أساليب “معقدة”.

وقبل ذلك، ذكر دينيس بروتسينكو، مدير مستشفى “كوموناركا” المتخصص بعلاج المصابين بمرض كوفيد- 19، أنه ظهرت على المرضى المصابين بهذه المرض أعراض جديدة مفاجئة، إلى جانب تلك الشائعة عنه، من فقدان الطعم والرائحة والسعال الجاف، ودرجة الحرارة العالية لدى المرضى، مثل الطفح الجلدي على اليدين والبطن.

بريطانيا تستثمر 112 مليون دولار في مركز جديد للقاح فيروس كورونا

أفادت وزارة الأعمال والطاقة البريطانية بأن الحكومة ستستثمر ما يصل إلى 93 مليون جنيه استرليني (112 مليون دولار) لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد.

وقالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا، اليوم الأحد إن الحكومة ستستثمر ما يصل إلى 93 مليون جنيه استرليني لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد.

وأضافت الوزارة أن من شأن التمويل ضمان افتتاح المركز الجديد في صيف 2021، قبل عام من الموعد المقرر.

ولفتت الوزارة إلى أن مركز ابتكار وتصنيع اللقاحات، وهو قيد الإنشاء حاليا، يعد أحد المكونات الرئيسية في برنامج الحكومة لضمان توفير لقاح لفيروس كورونا بكميات ضخمة سريعا بمجرد توفره.

عشرات الوفيات ومئات الإصابات بألمانيا

سجل في ألمانيا 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 33 حالة وفاة جديدة جراء المرض الذي يسببه فيروس كوفيد – 19.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 174355.

وبينت الحصيلة أن عدد الوفيات وصل إلى 7914 بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة.

من جانب آخر، خرج آلاف المواطنين في مختلف أنحاء ألمانيا أمس السبت إلى الشوارع للتظاهر ضد القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة برلين، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، أن السلطات رخصت بتنظيم 21 مظاهرة وسط المدينة ، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في كل تجمع لم يتجاوز 50 شخصا ولم يتم رصد أي مخالفات.

وسبق أن وافقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تخفيف بعض القيود المفروضة لكبح تفشي كورونا، محذرة في الوقت نفسه من الاستعجال في هذه المسألة لمنع موجة ثانية من الوباء.